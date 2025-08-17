Á°ÅÄÆØ»Ò¡õÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢²¬ºê»Ô¤Ç¤Î¿Æ»Ò4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/17¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£AKB48»þÂå¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢Ì¼¤È²¬ºê»ÔËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢²¬ºê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤¬°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿Ê÷´ß¡£¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿10Âå¤«¤é¡¢´Ä¶¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¤ª¸ß¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ª»Å»ö¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÆ°ÊªÂç¹¥¤¿´Í¥¤·¤¤Â©»Ò¤¯¤ó¡ª¤Þ¤¿¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤Í¡Á¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¶¡¤â¸ò¤¨¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°ÅÄ¤â13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡Ö¾¯¤·Á°¡¢¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÇ°´ê¤Î½é²¬ºê ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¶Ë¾å¤Î°¦¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤È²¬ºê¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÎÉ¤¤¾Ð´é¡×¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤¢¤Ä¤ß¤£¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
