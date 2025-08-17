TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ç¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë300¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óËÌÀ¾Éô¤Ê¤É¤Ç¤Ï14Æü¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Âç±«¤Ë¤è¤ê¡¢¹¿¿å¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥«¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¥ï½£¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë324¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢µß±çÊª»ñ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬°­Å·¸õ¤Ë¤è¤êÄÆÍî¤·¡¢¾èÁÈ°÷5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÎÙ¹ñ¥¤¥ó¥É¤Ç¤â»ÙÇÛÃÏ°è¤Î¥¸¥ã¥à¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤Ç¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£