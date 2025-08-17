TBS NEWS DIG Powered by JNN

Å´Æ»¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢Åìµþ±Ø¤Ç¤Ï¤ªËßµÙ¤ß¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Çº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ÏÅìµþ±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤ê¤Ç¡¢¸á¸å¤Î»ØÄêÀÊ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¹ñÆâÀþ¾å¤ê¤¬º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÖÌ¼À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤ªËß¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¡×

¡ÖÊ¡²¬¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ê¤Î²È¤Ë¡Ë¡£¡ÊQ.¤Ê¤Ë¤«ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤¿¡©¡Ë¥Ý¥Æ¥È¡ª¡×

¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Â¹¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¿Í¤Î»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤ÏÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å¤ê¤Ç¡¢¢§´Ø±ÛÆ»¡¦ºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç25¥­¥í¡¢¢§ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç20¥­¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£