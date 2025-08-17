最高気温の記録を更新した小田原市内。帽子や日傘で日差しを防ぐ人が目立った＝５日、小田原城址公園付近

県内で８月に入り、最高気温の記録更新が相次いでいる。海老名市では５日、歴代最高となる３９．９度を観測。気象庁が気温を測定している他の４地点（横浜市中区、三浦市、藤沢市、小田原市）でも同日を中心に猛烈な暑さが続き、小田原の３９．２度をはじめ、各地点で続々と観測史上最高気温を更新した。地球温暖化に伴う長期的な気温上昇を背景に、今夏も記録的な酷暑が暮らしを脅かしている。

海老名で３９・９度まで気温が上昇したのは、５日午後１時過ぎ。平年より７・９度も高く、昨年までの県内歴代最高だった３８・１度（２０１６年８月９日）を１・８度上回った。

この日は群馬県伊勢崎市で国内歴代最高となる４１・８度を観測。過去最多の４４都府県に熱中症警戒アラートが発表され、関東の内陸部で４０度超えの地点が相次ぐ異常な一日となったが、海老名もこうした地域に次ぐ高温となった。

内陸に位置する海老名は県内の５地点の中では気温が高くなりやすい。今夏は８月３日と６日にも３８・９度を観測しており、経験のない酷暑となっている。

小田原も海老名に次ぐ高温を記録した。８月５日に３８・５度、６日には３９・２度まで気温が上昇。それまでの観測史上最高は３８・０度（２０２３年８月４日と２２年６月２９日）だったが、今夏は２回にわたり記録を塗り替えた。

小田原は西からの山越えの風で気温が高くなるフェーン現象の影響を受けることがあり、海老名と同様に高温になる傾向がある。