ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

シンプルでシーンを選ばない【ミズノ】の吸汗速乾のトレーニングクロスパンツがAmazonにて販売中！

スクリーンショット 2025-07-28 010429


ミズノのトレーニングクロスパンツは6分丈でシーンを選ばないユーティリティウェアだ。前空きファスナー仕様でウエストベルトループもある。吸汗速乾設計で汗を素早く吸収してくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-28 010441


後ろにポケットが1箇所あり、すっきりした見た目になっている。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-28 010519


両サイドにもポケットがある。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-28 010536


軽くて、動きやすい。シンプルなデザインなのでシーンを選ばず着られる。

スポーツ時にも汗を素早く吸収し拡散し衣服内を快適な状態に保ってくれるのでおすすめだ。