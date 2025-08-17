石灯籠の中で涼んでいる猫ちゃん！ 照りつける日差しの下、貴重な日陰で見せる甘えた表情がカワイイ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【癒しすぎ注意】石灯籠の下から出られない猫、撫で待ちの上目づかいが破壊力MAXｗ』という感動猫動画さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

☆猫好きには絶対オススメのホテル☆ えびす洞温泉 ホテル 白い燈台

ほとんど日陰のない海沿いの道を感動猫動画さんが歩いていると、石灯籠がありました。

その足の間には1匹の猫ちゃんがいます。

猫ちゃんへ指を差し出してみると、匂いを嗅いだりスリスリしてきて好感触です。

でも日向には出たくないのか、鼻先が光に当たると奥へ引っ込んでしまいました。

そこでぐるりと横へ回ってもう一度ご挨拶。

撫ではじめると猫ちゃんは頭を預けてきて、人懐っこい表情を見せてくれます。

しばしのなでなでタイムで満足したらしい猫ちゃん。

また中へと落ち着きました。

反対側へ回ってみると、猫ちゃんは大きなあくびのあと休憩の姿勢になります。

灼熱の日差しの中、いい場所を見つけた猫ちゃんでした。

石灯籠の足の間で見せる猫ちゃんの可愛らしい表情をもっと見たいという方は、どうぞ動画をご視聴ください。

視聴者のコメント