岩橋玄樹、トーク中に“アイドル”ならではの名言披露「モテるのが仕事」
元King & Princeでアーティスト・俳優の岩橋玄樹（28）が、15日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【写真】スポーティーな”ルイヴィトン”をまとった岩橋玄樹
ゲストのタレント・モデルの近藤千尋は、自分は好きな相手からモテるだけで十分だという。しかし、「なぜ男性はたくさんの女性からモテたいのか？」とスタジオの男性陣に問いかけると、岩橋は「モテるのが仕事」「キャーキャー言わせるのがアイドルのステータス」とアイドルならではの発言にスタジオを沸かせた。
そのほか、岩橋は現在日本とロサンゼルスを拠点に行き来しており、ロサンゼルスでのエピソードなども披露した。
