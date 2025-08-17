全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・二子玉川のブリューパブ『ふたこビール醸造所』です。 ブリューパブとは、ビールの醸造所（ブルワリー）とパブが一体になった飲食店のことです。お店の中でビールを仕込み、その場で提供するため、できたての新鮮なクラフトビールが味わえるのが最大の特徴です。

街づくりも応援するブリューパブ

それまで全くの素人だった代表・市原尚子さんが醸造所を開設したのは10年前のこと。地域のコミュニティに参加するうち「この街をもっと豊かに、楽しくするには？」と思いを巡らせ、辿り着いたのがローカルビール作りだった。

そんな成り立ちゆえ、ここで作られるビールはクラフトにありがちな個性の強いものでなく、人々の会話にそっと寄り添うようなおだやかな味わい。

ハナミズキホワイト（L）1210円、フタコブラック（R）990円

『ふたこビール醸造所』（左）ハナミズキホワイト（L） 1210円 苦味を抑えて誰しも飲みやすいテイストに仕上げたホワイトエール （右）フタコブラック（R） 990円 用賀にあるスペシャリティコーヒー専門店の豆を使用。深いコクと苦味を効かせ、じっくり味わえる1杯 シーズナルを含め常時7種類のタップビールを用意する

「フタコエール」は軽やかな苦味で飲み心地良く、街の花・ハナミズキをイメージした「ハナミズキホワイト」はシルキーな口当たりから膨らむ香りが華やかだ。

さらに世田谷育ちのホップを作るプロジェクトの立ち上げや、醸造の過程で出る麦カスのアップサイクルなどにも貢献し、今や街の人々をつなぐハブともなっている。

『ふたこビール醸造所』代表 市原尚子さん

代表：市原尚子さん「二子に遊びに来て！できたてビールを用意しています」

『ふたこビール醸造所』

二子玉川『ふたこビール醸造所』

［店名］『ふたこビール醸造所』

［住所］東京都世田谷区玉川3-13-7柳小路南角2階

［電話］03-6411-7125

［営業時間］11時半〜22時（21時半LO）※金・土は〜23時（22時半LO）

［休日］第4火

［交通］東急田園都市線ほか二子玉川駅西口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、にんにくたっぷりパンチ力のある“ガーリックシュリンプ”の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「ビール好き必見！都内でクラフトビールが飲める人気店8選」では、ビールの奥深さを知ることができる人気店を実食レポートしています。