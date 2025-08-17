元衆院議員でタレントの杉村太蔵が１７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。市長の学歴詐称騒動に揺れる静岡県伊東市の混乱について言及した。

伊東市の田久保真紀市長を巡っては、東洋大卒業としていたものの、除籍との指摘があり、その後除籍が判明。市長は辞任して出直し選挙への出馬を表明していたが、その後一転して続投を明言するなど混乱に拍車がかかっている。

田久保氏は１３日に百条委員会に出席したものの、２時間にも及んだ質疑は最後までかみ合わず。市議会議長らにチラ見せしたとされる「卒業証書」らしき書類について、田久保氏が「１９・２秒ほど見せた」と田久保氏が「チラ見せ」を否定する場面もあった。

杉村は解決策として、市議会側が不信任案を提出し、出直し選挙を行うべきと主張。さらに「僕も議会にいましたけどね。もし、市議会のメンバーで僕が『お前、百条委員会で追及しろ』って議会側から言われたら、『やだなー』って思いますね。かみ合わないし、はぐらかされるしね。なかなか手ごわいなという感じしますよね」と辟易していた。