“還暦”デンジャラス・ノッチ、新愛車“トラブル”に急展開 自己流の修理失敗→妻大興奮の結果に
お笑いコンビ・デンジャラスとして活動し、7月に還暦を迎えたノッチ（60）が、17日までに、自身のYouTubeチャンネル「ノッチちゃんねる」を更新。愛車“トラブル”に対応する様子を公開した。
【動画】自己流の修理失敗→妻大興奮…“還暦”デンジャラス・ノッチ、新愛車“トラブル”に急展開の一部始終
ノッチは今年4月、同チャンネルで、2017年式のトヨタ『プリウス S』（1800cc／サーモテクトライムグリーン）を中古で購入したことを報告。そのわずか1ヶ月後、「塗装もいってるんですよ。深いんです。 爪跡じゃないし…」「ここの塗装のところ鉄やっちゃってます」と愛車の左後部に傷をつけたことを明かした。その後、自身が高校の自動車工学科出身であることから、自身でタッチアップペイントを塗る様子を公開したがうまくいかず、修理の軍資金として家の不用品を売却していた。
動画冒頭、ノッチはYouTubeを見た友達から連絡があったといい、「友達の友達が直してくれる」として、修理工場に預けることに。そして修理が完了した後に切り替わり、ぶつけた箇所を見ると、ノッチは「あれ!? どこかわからなくなってる！すっげぇ！」と大興奮。さらに、店舗スタッフから、サプライズで“還暦”のお祝いに花束を贈られると、ノッチは「ありがとうございます！」と笑顔に。
その後、同チャンネルのディレクターで妻の友美さんに、傷を直したことを報告。「直ってるの？マジ？」と興奮の友美さんは、その箇所をみて「見て！ツルッツルじゃない！」と仕上がりに大満足。さらに、全体的にピカピカになっていることに気づくと、ノッチは、コーティングをお願いしたことを告白。ノッチが、コーティングのなかでも高級なものをお願いしたというと、怒りのボルテージが上がりかけた友美さんだったが、5年耐久であることと、水洗いのみでOKという説明をされると、納得した。
