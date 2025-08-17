「ＵＦＣ」（１６日、シカゴ）

元ＲＩＺＩＮバンタム級王者で、フライ級１５位の朝倉海（３１）＝ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝がＵＦＣ２戦目に挑み、同１１位のティム・エリオット（３８）＝米国＝に２回４分３９秒でギロチンチョークで１本負けを喫した。

相手のエリオットはＵＦＣで２０戦を誇るベテラン。計量ではパンツを脱いでのギリギリのクリアで調整を不安視する声もあった中での試合。セコンドには兄の朝倉未来も見守った中、１回序盤にワンツーを当ててエリオットを後退させると、その後もリーチに勝る朝倉が軽快に拳をヒットさせていき、観衆を沸かせた。変則的な動きをみせるエリオットに惑わさせることなく、その後も打撃で圧倒。その後、左のハイキックを掴まれて、グラウンド戦に持ち込まれたが、しっかりしのぎきって１回を終えた。

２回は慎重な立ち上がりとなり、カウンター狙いに。中盤に組みつかれてテークダウンを許し、残り３０秒を切ったところでギロチンチョークにたまらずタップした。

その場に座り込み、呆然とした表情を浮かべていた。

朝倉は昨年１２月にＵＦＣデビューを果たし、デビュー戦でフライ級王者のパントージャとのタイトル戦に挑んだが２回一本負けで敗れ、日本人初のＵＦＣ王者はならなかった。