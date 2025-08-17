

奥平大兼

竹野内豊、玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、中井貴一、脚本・長谷川康夫氏、山田敏久監督が15日、都内で映画『雪風 YUKIKAZE』初日舞台挨拶に臨んだ。

【動画】共演シーンを振り返る竹野内豊、玉木宏、奥平大兼

太平洋戦争を生き抜いた不沈艦「雪風」の史実に基づく物語。雪風」艦長・寺澤役の竹野内豊、先任伍長・早瀬役の玉木宏。

水雷員の井上役の奥平。「戦時中なので、緊迫したシーンが多いのですが、映画のところどころに乗員たちが彼らなりの幸せを感じているシーンがあります。そういったシーンを演じている時に言葉にならない感情になったのを覚えています。 自分が今気を紛らわせているのは、これから戦うため、というのがあったのではないかと思います」と語った。

共演したエピソードを聞かれると玉木は 「奥平くんは泳ぎが苦手ということで。でもすごく頑張ってました」と撮影中の秘話を披露した。竹野内からも「水面に潜るシーンがあるんですけど、何度テイクを重ねても弱音を吐かず、根性あるなと思って」と先輩から称賛されると、奥平は「ありがとうございます！水が怖いので気合を入れて挑戦して良かったと思います」と恐縮していた。