ドローンレース、橋本勇希が優勝 成都ワールドゲームズ 2025年8月17日 11時28分 新華社通信 １６日、ドローンレースの表彰式に臨む（左から）関竣仁、橋本勇希、キム・ミンジェ。（成都＝新華社記者／張博文） 【新華社成都8月17日】ワールドゲームズ成都大会は16日、ドローンレースの決勝が行われ、日本の橋本勇希が優勝した。中国香港の関竣仁（かん・しゅんじん）が2位、韓国のキム・ミンジェが3位となった。１６日、ドローンレースの決勝前の橋本勇希。（成都＝新華社記者／張博文）１６日、ドローンレースの決勝を終えた関竣仁。（成都＝新華社記者／張博文）１６日、ドローンレースの決勝に臨むキム・ミンジェ。（成都＝新華社記者／張博文）１６日、ワールドゲームズ成都大会ドローンレースの会場となる東安湖スポーツ公園の屋外陸上競技場。（成都＝新華社記者／張博文）１６日、試合中に墜落し煙をあげるドローン。（成都＝新華社記者／張博文）１６日、試合中に墜落して煙を出したドローンを処理するスタッフ。（成都＝新華社記者／張博文）