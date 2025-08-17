「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学５−３仙台育英」（１７日、甲子園球場）

１５１球のエース・吉川は延長十一回、２死三塁の打席で二ゴロに倒れると一塁へヘッドスライディング。そのまま突っ伏し、起き上がることができなかった。

「まだまだ仲間と野球がしたかった」と泣き崩れたエース左腕。整列後も人目をはばからずに涙を流し、アルプスへのあいさつを終えるとその場に崩れ落ちた。

「自分が耐えて粘ろうと思ったが、ふがいない投球をしてしまった」。悔しさを隠せなかった。七回に同点に追いつかれたが、２桁奪三振の力投。何とか打線の援護を呼び込みたかったが、先に勝ち越し点を奪われた。

延長十一回裏、２死三塁。代打も考えられた中、須江監督は打席に吉川を送った。「打力に自信のない自分を立たせてくれて、須江先生への感謝と仲間の顔が浮かんできて…」。声を震わせながら最後のシーンを振り返った。

引き揚げる直前、ベンチでは須江監督と吉川の信頼関係がにじむワンシーンがあった。指揮官の隣でむせび泣いた左腕。すると恩師がやさしく声をかけ、左腕の肩をポンポンとたたいた。そして沖縄尚学が先に引き揚げてくると、勝者の列を前を向いて見送るように指示。この姿勢に甲子園のスタンドは惜しみない拍手を送った。