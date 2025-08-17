ゆりにゃ、水着姿で美腹筋披露「抜群スタイル」「芸術のような美しさ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが17日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】ゆりにゃ、ビキニ姿でシックスパック披露
「どんな体型でも受け入れて、生きていく」とつづり、水着姿を公開したゆりにゃ。鍛えられた腹筋が際立つ鮮やかなグリーンのビキニ姿で美しいスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「抜群スタイル」「AIと言われても納得するレベル」「完璧すぎる」「芸術のような美しさ」「努力が伝わる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ゆりにゃ、ビキニ姿でシックスパック披露
◆ゆりにゃ、水着姿公開
「どんな体型でも受け入れて、生きていく」とつづり、水着姿を公開したゆりにゃ。鍛えられた腹筋が際立つ鮮やかなグリーンのビキニ姿で美しいスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「抜群スタイル」「AIと言われても納得するレベル」「完璧すぎる」「芸術のような美しさ」「努力が伝わる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】