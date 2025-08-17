◇MLB ドジャース-パドレス（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）

首位タイに並ぶドジャースとパドレスの首位攻防・2戦目。パドレスの先発ディラン・シース投手が大乱調を見せ、ドジャースが中盤までに5点リードとしています。

今季24試合に先発登板し、防御率4.52としていたシース投手。この日、初回のマウンドにあがると先頭・大谷翔平選手から3者連続四球など乱調を見せます。これで迎えた1アウト満塁のピンチでは、テオスカー・ヘルナンデス選手の犠牲フライを浴び1失点。なおも2アウト満塁からコンフォート選手に2点タイムリーを浴び、初回から3点を失いました。

2回のマウンドにあがるも制球が戻らないシース投手。この回も2つの四球を与えるなどで、ランナー1、2塁とピンチを背負うと、フリーマン選手を打席に迎えます。これは打ち取った打球になるかと思われましたが、センターを守るメリル選手のエラーが絡みさらに2失点とします。

シース投手は4回のマウンドにもあがるも、1アウトから大谷選手のヒットを浴び降板。大谷選手は2打席連続の四球からヒットで、ここまで全打席出塁となっています。

前日「2-3」と惜敗を喫したパドレス。この試合も3回5失点で、投手陣が猛攻を受ける展開となっています。