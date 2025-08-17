〈先輩から「TikTok見たよ」と…“垢抜けのビフォーアフター”でバズり、職場にバレた“陰キャオタク”の元看護師（25）が語る、SNSでの大反響〉から続く

垢抜け前と垢抜けた現在のビフォーアフターの写真をXやTikTokで公開して注目された、インフルエンサーのレイラさん（25）。

学生時代のレイラさん （本人提供）

「まだ切ったり、縫ったりはしていないです」

--3年前にTikTokに垢抜けビフォーアフターの動画を出したら、「整形、整形」「加工、加工」といったコメントが雨あられ。それは予測していましたか。

レイラ 予測はしていたけど、そのときは耐性がついてなくて。いまはなんとも思わないんですけど、けっこうショックでしたね。「整形、整形」って言われるのがイヤでした。

--「整形顔」「整形」はいまも言われますか。

レイラ いまでも言われます。

--そういう人からすると、どのあたりが整形顔になるんでしょうか。

レイラ 鼻だと思います。あと、昔は二重が狭かったんですけど、いまはまぶたのむくみが取れて、すこし幅広になったんです。それで、鼻と目を整形してるって言われますね。

--これだけ整形がカジュアルになっているので、褒めているつもりで「整形顔」とコメントしているなんてことは？

レイラ 整形に見えると褒めているコメントもありますが、「嘘つくな」というコメントもあり、断定されるのはムカつきます。

2年前に涙袋にヒアルロン酸を入れたんですよ。でも、まだ切ったり、縫ったりはしていないです。

コスプレ、やってみたらめっちゃ楽しくて

--ポジティブなコメントもありましたか。

レイラ 「すごい努力」とか「昔もかわいいじゃん」とか、そういったうれしいコメントもありました。

--コスプレイヤーとして大人気ですが、コスプレを始めたのはいつ頃ですか。

レイラ はじめてやったのが、2年前のハロウィンでした。正直アニメが好きすぎるゆえ、コスプレに対してちょっとひねくれた考えがあって。「これだと原作と違う」「このキャラ、こんな目の色じゃない」とか、ほかの人のコスプレを見て思う時があって、それで逆に手を出せなかったんです。

だけど、ハロウィンのタイミングで思い切ってやってみたんですよね。『呪術廻戦』の「釘崎野薔薇」というキャラのコスプレをしたんですけど、それがめっちゃ楽しくて。そこから本格的にやるようになりました。

--どんな反応がありましたか。

レイラ 「本物だ」「そのままアニメから出てきたみたい」って言われてうれしかったです。やっぱりキャラに対して自分なりのリスペクトがあるので、自分でも再現度高いって思っています。

--心無いなコメントはなかったんですか。

レイラ SNSではなかったんですけど、某大手ニュースサイトに取り上げていただいたときはめっちゃアンチが来てました。

「これで似てるって人は『呪術廻戦』見てないだろ」とか言われたりしてましたね。

コスプレは作品に対するリスペクトが大事

--完成度の高いコスプレをやるうえで、気をつけているポイントは。

レイラ 目の色とか容姿を寄せるのはもちろんなんですけど、自然感を出したくて。釘崎野薔薇は学生キャラなんですよ。だから、私のなかで「学生だからメイクは薄いよね」って。

--年相応の見た目まで再現するんですね。

レイラ 動画も載せたかったので漫画を何回も読み返して、ちょっとしたしぐさや動きも勉強しました。

作品に対するリスペクトが大事だと思っているので、細部までこだわりたかったんです。

--自分が男性から性的な目で見られていたり、性的に消費されているなと感じたことはありますか。

レイラ コスプレだと、キャラによってはそういうこともあります。それ系のDMが届いてもなんとも思わないですけど、「気持ち悪いな」と思うときはあります。ヘンな画像が送られてきたりとか。反応すると嬉しがらせるらしいので、すべて無視しています。

あと、このあいだ街で声をかけてくださった方がいて、一緒に写真を撮ったんですよ。帽子を深く被って下を向いて歩いてたんですけど、それでも私だって気づいたみたいで。そうしたら、「こんど、ご飯行きましょう」って言われて。初対面で誘われるのが初めてだったんです。

--まったく知らない方から。

レイラ ファンだと思います。「行かない！ 行かない！」って断って終わったんですけど、ちょっと怖いなと思いましたね。

垢抜けの秘訣は…「結局は気持ちが一番」

--「垢抜け、目指してます！」みたいな、若いファンもいますか。

レイラ 「レイラさんと同じ髪型にしました」と言われて嬉しかった経験があります。。これは「ちょっとどうなの？」と思ったんですけど、「彼氏に『レイラさんを見て学べ』って言われたのでインスタとかチェックしてます」って言われたことがあり、申し訳ない気持ちになりました。

--インフルエンサーとして大活躍しているわけですが、学生時代にいじめてきた同級生に「見返した！」といった思いは。

レイラ まったく気にしなくなりましたね。どっちかというと、宮城時代の友達が「活躍してくれて誇らしいよ」って言ってくれてるので、その子たちのために頑張りたいと思いますね。

--現在、自分のことを「100％かわいい」と肯定できていますか。

レイラ いや、ぜんぜんですね。「ブス」とかコメントが来たりしてもなんともないんですけど、まだ垢抜けていないところがありますね。

--垢抜け未完の部分って？

レイラ 話し方ですね。あとしぐさ。早口なところとか、発言がオタクって言われるんですよね。でも、自覚がないので直せないんですけど。

--つまるところ、垢抜けに一番効果的だったことってなんですか。

レイラ 本当にたくさんあるんですけど、内面的なものでいうと、自分から積極的に行動することだと思います。

ダイエットも効果がありますね。それとまつげ美容液です。正直、何年間もやらないとあんまり効果が出ないんですけど、コツコツやっていたら、自まつ毛がすごく伸びたんです。

でも、結局は気持ちが一番だと思いますね。いじめられてふさぎ込んだけど、回り回って自分らしさを取り戻した。それが最も効果があったと思います。

