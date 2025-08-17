第二次世界大戦末期、沖縄本島に上陸した米軍は「ニミッツ布告」を公布して占領を開始した。その後、沖縄が日本に復帰するまでには米兵によるいくつもの犯罪・事件が起きている。

例えば、1940年代後半には米兵が夜な夜な民家を訪れ、人妻や若い娘などを拉致し、もてあそぶ事態が横行していた。『証言記録 沖縄住民虐殺 日兵逆殺と米軍犯罪 〈新装版〉』（佐木隆三著、徳間書店）より一部抜粋し、お届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



「プッシュ・オーケー？」と家をのぞきこむ米兵

1947年9月9日、午後10時ごろだった。越来（ごえく）村字安慶田（あげだ）（現沖縄市）の松林で、ドラム罐をたたく音がし始めた。それは松林のなかの仮小屋から始まって、しだいに丘の下のほうへ伝わり、木の枝に吊った酸素ボンベや軒先の石油罐など、一斉に鳴りだした。

敗戦から2年後、いったん“捕虜”の扱いをうけた住民も収容所から出されて、ほとんどが仮小屋の不便な暮らしながらも、生活の建てなおしをはかっている時期である。この住民区域に、夜になると米兵が女漁りにあらわれ、「プッシュ・プッシュ・オーケー？」と誘惑とも脅迫ともつかぬことば（プッシュは性交の意味）をならべながら、家をのぞきこむ。

人妻であろうが娘だろうが拉致して行き、2、3日もてあそんでから帰すようなことが頻繁に起こっていた。住民はたった一つの自衛手段として、音のするものをガンガンたたき、斧や棒切れをかざして、ワーワー騒ぐしかなかったのである。

この夜さらわれたのは、27歳の主婦・奥間シゲコさんだった。彼女は、この年6月に生まれたばかりの三男がむずかってしかたないので、カンテラを灯して小屋の外で授乳していた。すぐ近くの小屋から、奥間カマタさん（当時34歳）も出てきて、2人は世間話の最中だった。

シゲコさんの夫・奥間政栄さん（当時27歳）は、小屋の中ですでに就寝していた。病身の政栄さんは、胡屋（ごや）の中央病院へ行って注射をうってもらい、早くから寝ていたのである。

ピストルを突き付けられ、シゲコさんは連れ去られた

越来村生まれの政栄さんと、読谷村生まれのシゲコさんの結婚は38年8月で、18歳同士の若い夫婦は、12月にパラオ諸島のペリリュー島へ渡った。夫はペリリュー島の、日本軍飛行場建設の作業員になったのである。ペリリュー島で長男、パラオ島で次男が生まれた。

やがて太平洋戦争が始まり、政栄さんは現地召集で防衛隊に入るが、パラオ本島だったため、ペリリュー、アンガウル島の玉砕戦とは様相が異なり、空襲をうけた程度で無事だった。家族ぐるみ捕虜になって敗戦を迎え、46年2月に一家4人は沖縄へ引き揚げてきた。

シゲコさんと立話の奥間カマタさんは、子ども4人をかかえた戦争未亡人だった。カマタさんの夫は、奥間政栄さんの従兄にあたり、防衛隊にとられて東風平（こちんだ）村で戦死したのである。

大男の黒人兵がぬっと現われたとき、2人はほとんど、悲鳴もあげなかった。闇の向こうからきた兵隊は1人で、いきなりピストルをつきつけたのである。それでも、とっさにカマタさんが逃げたのは、身軽だったからだ。

赤ん坊に乳房をふくませていたシゲコさんは、立ちすくんだままだった。米兵はカマタさんを追わず、シゲコさんに赤ん坊を放すように命じ、しかたなく地面においた途端、小柄な彼女を小脇にかかえて松林の斜面を下って行った。おそらく、初めからシゲコさんをねらっていたのだろう。

仮小屋で寝ていた夫の政栄さんは、カマタさんに急を知らされて飛び起きた。しかし病身の彼にできるのは、物入れに使っているドラム罐を、大声出しながらたたくことだけだった。

