第二次世界大戦後、米軍が占領した沖縄が日本に復帰するまでには米兵によるいくつもの犯罪・事件が起きている。例えば、1940年代後半には米兵が夜な夜な民家を訪れ、人妻や若い娘などを拉致し、もてあそぶ事態が横行していた。

中でも1947年9月に起こった「奥間シゲコさん殺人事件」では、授乳していたシゲコさんを米兵がピストルで脅し、小屋から連れ去ると、追いかける市民たちと争いが起きている。『証言記録 沖縄住民虐殺 日兵逆殺と米軍犯罪 〈新装版〉』（佐木隆三著、徳間書店）より一部抜粋し、お届けする。（全3回の2回目／続きを読む）



米兵に拉致された女性が亡くなることもあった ©AFLO

騒ぎを知って、すぐ表へ飛び出した屋宜さん

小屋には、政栄さんの父親・政喜さんもいたが、マラリアに苦しんでおり、大声をあげる力さえない。政喜さん（当時49歳）も戦前、ペリリュー島へ行ったことがある。

飛行場工事の最終募集があったので、1年1カ月そこで働いて沖縄へ帰った。戦争のときは家族とともに北部の山原へ避難して戦火を逃れることはできたが、奥さんは死んで、生き残った政喜さんはマラリアに感染したのである。当時マラリア患者は10万人以上いたといわれ、いずれも沖縄戦のさなか、栄養不足で山中や地下壕を逃げまどっているときにかかったのだ。

屋宜盛永さん（当時33歳）は、騒ぎを知って、すぐ表へ飛び出した。前章で述べた復員から満1年、出身地の安慶田へ帰って、農業を始めていた。収容所から帰村を許されていた留守家族は、すでに屋宜さんは戦死したものと思い新しい生活を始めていて、復員軍人の彼には荒れ果てた郷里の姿とともに、二重のショックだった。

「安慶田は日本世（戦前の意味）のとき85世帯の部落だったのに、ずいぶんふくれあがってねぇ。事件のころ、安慶田だけで26班あった。1班130世帯のところもあったから、どのくらいの人口だったか……。

みんなトタン拾ってきて掘立小屋だが、わしの家は焼けなかったので助かった。それでも、土地の者も他所者も区別せず、農業班をつくってイモとキビを共同作業で作り、分配していた」

「ぶっそうだったねぇ。アメリカーは女漁りにくる」

「ぶっそうだったねぇ。パンパンもハニー（オンリーの娼婦の意味）もまだそんなにいなかったから、アメリカーは女漁りにくる。特に黒人があばれるんだ。崖の上の馬上（マーウイ）部隊は黒人ばかりだから、夜になるとあそこから、いたずらをしに現われる。

自分たち、初めは恐れていなかったんだが、あいつら急に悪くなったんだよ。それまでは、『黒人は友だちだから、沖縄の土人をかわいがるんだなぁ』って冗談いいながら、仲よくやっていたんだ。それが突然あばれるようになって、わしら鐘たたいてワーワー騒いで追っぱらうしかない。

奥間の女房のシゲコさんがやられた夜のことは、よく憶えとるんだ。つまらん話だけど、わしは後妻をも離縁して、3日目だった。ムシャクシャしておってねぇ。わしはしみじみ、なんで生きて帰ったのかと考えとった。いっそインドネシアで死んでおればよかったと……。そんなとき、ガンガン鐘をたたく音だろ、そりゃ真っ先に飛び出すさ」

屋宜さんが聞いたのは、椎の木に吊るしてある酸素ボンベの音だった。たたいていたのは、比嘉さんという男の人で、屋宜さんの屋敷内にトタン囲いの小屋を建てていた。

この比嘉さんも、とりあえず鐘をたたいているだけで、状況はつかんでいない。それでもあちこちに人だかりで、カンテラの灯りも揃いはじめたころ、松林から奥間政栄さんがふらふらしながら、棒切れを持って下ってきた。

精神的にボロボロになる女性も多かった

聞いてみると、崖下のキビ畑のほうへ逃げこんだらしい。このあたりの地形は、現在の沖縄市役所、消防署のある仲宗根の真下になる。つまり仲宗根が台地になっていて、そこから絶壁があって下に安慶田がひろがる。

屋宜盛永さんがいった「崖の上の馬上部隊」は、仲宗根にあったのである。仲宗根には昔から、馬場があった。占領後、米軍はこの馬場跡に、なぜか黒人兵ばかりの補給部隊をおいた。この補給部隊は、馬とは関係ない。しかし、馬場跡の部隊なので、馬上部隊と呼ぶようになったのである。

拉致されて、だいぶ時間がたっている。へたをすると、そのまま連れ去られてしまうもしれない。2、3日たって生命だけはとりとめて帰ってきても、精神的にボロボロになって、集団のなかに暖かく迎えられることもなく、惨めな生活を送る例はあちこちにある。

このとき、屋宜盛永さんが先頭に立った。シゲコさんの夫・政栄さんを「どなりつけてカツを入れて」、キビ畑のほうへ下りて行った。宮城さんという、やはり軍隊からの引揚者も、勇敢な人だった。「あっちだ、あっちだ」といい交して、見当をつけたあたりに、村人たちは近づいて行った。

