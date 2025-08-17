〈「アメリカーは女漁りにくる。夜になると、現れる」占領下の沖縄で頻発していた、米兵たちの“許されざる夜遊び”〉から続く

第二次世界大戦後、米軍が占領した沖縄が日本に復帰するまでには米兵によるいくつもの犯罪・事件が起きている。例えば、1940年代後半には米兵が夜な夜な民家を訪れ、人妻や若い娘などを拉致し、もてあそぶ事態が横行していた。

中でも1947年9月に起こった「奥間シゲコさん殺人事件」は、拉致した米兵を地元民が追いかけ、騒動が起きている。『証言記録 沖縄住民虐殺 日兵逆殺と米軍犯罪 〈新装版〉』（佐木隆三著、徳間書店）より一部抜粋し、お届けする。



数多くの米軍基地がたてられた沖縄。画像は1974年12月時点の状況（書籍より転載）

米兵は巡査から奪ったピストルでシゲコさんを脅し、拉致した

男という男は、総出だった。『沖縄大観』によれば、1946年1月15日調べで、男女比は21〜25歳で17対83、26〜30歳で22対78、31〜35歳で28対72、36〜40歳で29対71、41〜45歳で29対71と極端なアンバランスで、46〜50歳で40対60といくらか回復している。

事件があったのは、この調査から1年半後のことだから、軍隊からの復員で男の数がふえたかもしれないが、同時に本土疎開の婦女子も46年後半から引き揚げてきているから、やはり男女比はこんなものだったのではないか。

――当時17歳で、自治活動なんかは関心ないほうだったが、鐘が鳴ったときだけは、パーッと飛び出した。あのときは、キビ畑を遠巻きにしていたら、パーンとピストルが鳴った（農業・仲村渠〈なかんだかり〉盛市さん）。

――わたしは小学校4年生だったが、やっぱり外へ出た。おじいちゃんといっしょに、ピストルの音を数えたのを憶えています（コザ市復帰対策課長・神里興信さん）。

――そのピストルは、巡査が奪われたものだった。CPといってね、若くて元気がよければ、米軍はだれでも任命する。しかし訓練をうけているわけでもないし、あっさりとピストルを奪われた。名前は宜次（ぎし）巡査だった（中頭地区教職員会文化室長・城間喜春さん）。

シゲコさんを拉致した兵隊のピストルは、巡査から奪ったものだった。いわば自警団の村人たちは、日頃からCPをあてにしていない。米軍は上陸直後から、占領区域に自治体をつくらせ、メアー（村長）とCPを任命する。文字の読めない村長が出現したこともあり、石川市の初代警察署長はタクシー運転手、那覇市の警察署長はナベ・カマ修理屋だった（『沖縄の証言』）。

「ビューンビューン弾丸がかすめるのをくぐって、近づいたんだ」

事件当時は、自分の居住区域から別のところへ行くにも、通行許可証が必要だった。MPとCPが検問にあたり、夜間外出も禁止されていたのである。

軍布令の〈安全に反する罪〉には、「24時から日出前1時間までの間、沖縄島上のすべての人は自らの住居又は屋内にいなければならない。ただし夜間通行許可証所持者を除く。違反者は1月以上の懲役、11000円以下の罰金」と夜間通行規定をうたってあった。

CPはMPに協力して、住民を監視する役目のほうが重く、住民側は傍若無人の米兵から自衛するには、すでに述べているように鐘を鳴らして騒ぐしかなかったのである。

キビ畑の中の黒人兵がピストルを発射したのは、包囲網が縮まったからだった。切れぎれにシゲコさんの悲鳴が聞こえて、ピストルを警戒しながらも、屋宜さんを先頭にじりじり迫って行ったのだ。

「ピストルの音を聞いて、みんなサーッとうしろに退がったけど、わしは逃げなんだな。意味のない生命、こんなもの欲しゅうない気持だったから、恐ろしくなかった。ピストルの音がして、シゲコさんの声がせんようになったので、撃たれたんじゃないかと心配になったが、尻ごみすると犯人を逃がすことになる。わしはキビの下を匍匐（ほふく）前進、ビューンビューン弾丸がかすめるのをくぐって、近づいたんだ」

このとき屋宜さんがいかに勇敢だったかは、ほかの人たちも認める。ビューンビューン弾丸がかすめるのをかいくぐって匍匐前進というのは事実なのだが、すでに現場にはMPも到着しており、犯人にピストルを発射させるために、群衆に石を投げるよう指示した。

黒人兵は捕まったが、シゲコさんは……

ピストルを奪われたCPの申告で、弾丸の数はわかっている。小学校4年生だった神里興信さんが「ピストルの音を数えた」というのは、このことをさしている。4発か5発ピストルを撃ったところで、キビ畑にひそんでいた犯人の黒人兵は、MPに捕えられる。

松林の仮小屋からシゲコさんを拉致して逮捕されるまで、15分くらい（夫の政栄さん）とも、1時間以上（屋宜盛永さん）ともいう。住民の自警活動が功を奏して逮捕にこぎつけたのは、当時きわめて珍しいことだった。

人びとは、MPに捕えられた後も、なお犯人に投石してうっぷん晴らしをしたが、被害者の奥間シゲコさんはすでに虫の息だったのである。シゲコさんは撃たれていなかったが、ピストルでコメカミのあたりを殴られ、意識不明だった。さっそく戸板に乗せ、中央病院に運んで入院させたが、翌日には息を引き取った。

「内出血で死んだのです。中央病院は胡屋10字路の近くの、野戦病院です。ずっと後になって、死亡のときの書類が必要になったけど、当時は軍の病院ですから、そんなもの、もらえるはずもない。かわいそうに、シゲコはずっと苦しんで、翌朝の8時か9時に死にました」

（佐木 隆三／Webオリジナル（外部転載））