天羽希純、激カワ“バニーガール”姿に反響「セクシーバニー、最高」「可愛いが渋滞してる」 網タイツから美脚も
アイドルグループ・#2i2の天羽希純が、17日までに自身のインスタグラムを更新。セクシーな“バニーガール”姿を公開した。
【写真】「セクシーバニー、最高」「可愛いが渋滞してる」 網タイツから美脚も…天羽希純、激カワ“バニーガール”姿
天羽は、「#cosplay」というコメントともに、美しいデコルテ、豊満なバストがあらわになった“バニーガール”姿を披露。網タイツから美脚をのぞかせた。
この投稿に、「きすみん激カワすぎる〜」「バニーきすみん可愛い〜」「似合ってるー！」「バニーが可愛いのとかショートも可愛いのとか可愛いが渋滞してる」「セクシーバニー、最高」などのコメントが寄せられている。
