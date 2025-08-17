「藁にもすがる思いだが…」ドジャースが“旧知”のヘルナンデスを獲得か「内野手を切実に必要としている」米報道

ヨニー・ヘルナンデスは23年にドジャースに所属していた(C)Getty Images

野手陣にケガ人が続出しているドジャースが、27歳の内野手を獲得するかもしれないと報道があった。

【動画】勝利のハイタッチ！ドジャースがパドレスとの首位攻防初戦を制す

米ジャーナリストのハワード・コール氏が自身のXで「藁にもすがる思いだが、ドジャースはおそらく旧知のヨニー・ヘルナンデスを獲得できるかもしれない」と投稿した。

ドジャースはマックス・マンシー、キケ・ヘルナンデス、トミー・エドマン、キム・ヘソンと、主力の内野手が負傷者リスト入りしており、現地時間8月15日には、ブルージェイズから内野手のバディ・ケネディを獲得したばかりだ。