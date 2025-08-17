気象台は、午前11時25分に、大雨警報（土砂災害）を稚内市に発表しました。

宗谷地方では、17日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、17日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

17日昼過ぎから17日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm

ピーク時間 17日昼前



■猿払村

□大雨警報

・土砂災害

17日昼過ぎから17日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm

ピーク時間 17日昼前





□洪水警報17日夜遅くにかけて警戒■浜頓別町□大雨警報・土砂災害17日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 17日昼前□洪水警報17日夜遅くにかけて警戒■中頓別町□大雨警報・土砂災害17日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mmピーク時間 17日昼前□洪水警報17日夜遅くにかけて警戒■豊富町□大雨警報・土砂災害17日夜遅くにかけて警戒・浸水17日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報17日夜遅くにかけて警戒■幌延町□大雨警報・土砂災害17日夜遅くにかけて警戒・浸水17日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報17日夜遅くにかけて警戒