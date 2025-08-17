「芸能人？」鈴木奈々、“地元の友達”との顔出しツーショットに驚きの声！ 「タレント級の美しさ」
タレントの鈴木奈々さんは8月13日、自身のInstagramを更新。友人とのツーショットを披露しました。
【写真】鈴木奈々、“地元の友達”との顔出しツーショット！
「2人共芸能人？？？」鈴木さんは「地元の友達あややんと遊んだ日 ランチして買い物して充実した一日だったなぁー」とつづり、2枚の写真を載せています。「#友達は宝物 #小学生の時からの友達 #地元茨城県」とハッシュタグを添えているように、地元の友達“あややんさん”とは小学生の時からの友達なのだそう。2人で顔を寄せあったり、鏡の前でポーズをとる写真など、仲の良さが伝わってきます。
この投稿にファンからは「お友達も可愛いですね」「奈々あややんもめちゃめちゃ可愛い」「楽しそうですね」「2人とも可愛い」「あややん芸能人？」「2人共芸能人？？？」「あややんタレント級の美しさ…」と称賛の声が多数寄せられています。
“イケおじ”パパとの親子ツーショットも鈴木さんは12日の投稿では、59歳の父とのツーショットを公開し、“イケおじ”すぎる父の姿が反響を呼んでいます。デニム姿の親子ツーショットに「素敵な親子」「マジでイケオジすぎてる」「ナナさん可愛い、パパイケおじです」「仲良し親子」「お父さんかっこいいな」「スタイル抜群」「ナナパパ、めちゃくちゃお若いですね！ しかもカッコイイ」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
