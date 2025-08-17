俳優彼氏が嫉妬しそう…IU、パク・ボゴムからのセンスあふれるプレゼントを大絶賛！「ずっと着てた」

IUが俳優パク・ボゴムからのセンスあふれるプレゼントを受け取り、愛用しているエピソードを明かした。

【画像】公開熱愛！IU♡俳優彼氏、ツーショット映像＆発言

8月14日、IUのYouTubeチャンネルに「[IU TV] グァンシクのために（ボゴム曜日に会いましょう）」というタイトルの映像が公開された。

この日IUは、パク・ボゴムがMCを務める音楽番組『THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ』にサプライズ出演してから1週間後、彼のファンミーティングにゲストとして登場し、再会を果たした。

（画像＝IU YouTubeチャンネル）1枚目パク・ボゴム

パク・ボゴムは満面の笑みで「来てくれてありがとう」と歓迎し、IUは「今日はうまくできそう？緊張したりしてない？」と声をかけた。するとパク・ボゴムは「うん、君が来てくれてとても心強い」と返し、温かな空気を漂わせた。

IUは控室で「『カンタービレ』の収録では私が内緒でサプライズ登場した。計画的なボゴムさんだから、こんなに頻繁に会うなんて予定していなかったはず。“ジウン、また来たの？仕事はないの？”って思っているかも」と笑いながら振り返った。

パク・ボゴムはIUのためにフルーツケーキやペンライト、帽子などを用意。IUはペンライトを見て「可愛い」と喜び、「このセンスよ」と感嘆した。さらに、みかん柄のカードには直筆の手紙も添えられており、IUは「この帽子は日差しが強い日に使えって…ありがとう、ボゴム」と感謝を伝えた。

（画像＝IU YouTubeチャンネル）

IUは「ボゴムさんが以前くれた水色のチェックシャツがあって、この夏はずっとそればかり着ていた」と告白。スタッフも知っているほど頻繁に着ていたそうで、「2年かけた引っ越し準備がほぼ終わり、荷物は新居に移したけど、家にはボゴムさんのくれたシャツともう1枚のシャツしかない」と笑った。

また「『カンタービレ』収録や『青龍シリーズアワード』にもそのシャツを着て行った。服がそれしかないのも事実だけど、大好きだから残しておいた。この帽子もまだ開けていないけど、ボゴムさんはセンスがいいから見なくてもわかる。毎日使う“制服”になると思う。大事に使うね」と語り、手でハートを作って見せた。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。同年3月30日、映画『ドリーム〜狙え、人生逆転ゴール！〜』の制作報告会で女優活動時の名前を本名から「IU」に統一すると発表した。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。