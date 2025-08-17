◇MLB カブス3-1パイレーツ（日本時間17日、リグリー・フィールド）

カブス・今永昇太投手が日本時間17日、本拠地・パイレーツ戦に先発登板。7回1失点と好投を見せるも、勝敗はつきませんでした。

今季17試合の先発登板で8勝5敗としている今永投手。この日も初回をわずか5球で抑えると、その後も三者凡退のイニングを継続します。しかし4回、1アウトから2番・ファム選手を打席に迎えると、少し浮いたスプリットをレフトスタンドに運ばれ先制点を献上。この日初めて許したヒットが先制弾となりました。

それでも後続を落ち着いて打ち取った今永投手。6回、7回といずれも2アウトからランナーの出塁を許しますが、要所を抑えて追加点を許さず。7回で85球を投げ、被安打3、奪三振6、与四球2、1失点で降板しました。

今永投手の好投に応えたいカブス打線は同点で迎えた8回、1アウト2塁のチャンスで鈴木誠也選手に打順が回ります。パイレーツの3番手エバン・シック投手が投じた2球目、低めに決まったシンカーをうまくとらえた鈴木選手。これはセンターへのタイムリーとなり、勝ち越しに成功しました。

その後も1点を追加し、カブスが勝利。今永投手の好投や鈴木選手の躍動もあり、連敗を「2」で止めました。この日の鈴木選手は4打数2安打1打点の成績。今季はここまで117試合に出場し、打率.251としています。