¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¡È¥ß¥¹¡ÉÏ¢È¯¤Ç£²²ó¤Þ¤Ç¤Ë£µÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¡¥É·³¤ÈÆ±Î¨¼ó°Ì·èÀï¡¡¥Î¡¼¥Î¡¼ÂÐ·è¤Ç¥·¡¼¥¹Âç¹Ó¤ì
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê£±£¶Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀïÂè£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢½éÀï¤òÍî¤È¤·¤ÆÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬½é²ó¤«¤é¡È¥ß¥¹¡ÉÏ¢È¯¤Ç£²²ó¤Þ¤Ç¤ËÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï½é²ó¤Î¹¶·â¡££³°ÂÂÇ¤·¤Ê¤¬¤é£²ÅÙ¤ÎÆóÅð¼ºÇÔ¤Ê¤É¡ÈÀÛ¹¶¡É¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££²£±¡Á£²£³Ç¯¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹½êÂ°¤Ç£²£³Ç¯¤Ë¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥É·³ÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢£±ÈÖ¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡££²ÈÖ¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡££³ÈÖ¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢£²»à¤«¤é¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬ÆóÎÝ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Ñ·³ÀèÈ¯¤Î¥·¡¼¥¹¤Ï£±ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤«¤é£³¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÌµ»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¡££±»à¤«¤é£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤Ë»Íµå¤ÇºÆ¤ÓËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë±¦Á°¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡£²²ó¡£¥·¡¼¥¹¤Ï£±»à¤«¤éÂçÃ«¤Ë»Íµå¡¢£²»à¤«¤é¥¹¥ß¥¹¤Ë»Íµå¡££²²ó¤Þ¤Ç¤ËÁá¤¯¤â£¶»Íµå¤ÎÂç¹Ó¤ì¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢£³ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¡£±¦Íã¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹¡¢Ãæ·ø¡¦¥á¥ê¥ë¤¬¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥á¥ê¥ë¤¬Êáµå¤ò»î¤ß¤ë¤â¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤éÍîµå¤·¡ÊµÏ¿¤Ï¼ººö¡Ë¡¢£²¿Í¤ÎÁö¼Ô¤¬°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¡£ºòµ¨¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥Åê¼ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ï°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤Îº£¥«¡¼¥É½éÀï¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£²¡½£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Ï¢¾¡¤¬¡Ö£µ¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡££±£³Æü¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤Ë¤Ï£´·î°ÊÍè¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶£¹¾¡£µ£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ïºòµ¨ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï£¸¾¡£µÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç£²¾¡£¶ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤ÎÂè£³Àï¤Ë¤Ï£±£¶Æü¤Ë£³£¹ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£²¿¤È¤«¤¤¤¤·Á¤Ç±¦ÏÓ¤Ë½ÐÈÖ¤ò²ó¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£