出会いを求めてないよね？合コンで男性をシラケさせる態度９パターン
男女の出会いの場である「合コン」。当然、男性は出会いを求めてやって来ますが、女性の態度次第で一気にやる気をなくしてしまうこともあるようです。今回は、『スゴレン』男性読者に聞いた「合コンで、男性に『本当は出会い求めてないでしょ？』と感じさせる振る舞い」を紹介します。
【１】お酒を飲み過ぎて泥酔する
「初対面なのに平気で醜態をさらせる神経を疑う」（２０代男性）というように、お酒を飲み過ぎて寝込んでしまうなど、乱れる女性を見て呆れる男性は多いようです。男性陣と初対面の場合は、顔を赤らめて「次はお茶にしようかな」とセーブするほうが、印象はよさそうです。
【２】トイレにこもる時間が長い
「席にいてくれないと仲良くなれない」（２０代男性）と、席を立つ時間が長い女性相手だと、男性は距離を縮めるのを諦めてしまうようです。もし長く席を立つ場合は、「離れるけど、隣空けといてね」とお願いして、男性をドキッとさせてみてはいかがでしょうか。
【３】自分だけ注文するなど、男性に気を使わない
「『気に入られよう』って意識が感じられない」（２０代男性）というように、「気を使わないのは男性陣に興味がないからだ」と思う男性もいます。好みのタイプがいなくても、男性陣に気に入られれば新たな出会いに繋がるかもしれないので、誰が相手でも気遣いをして損はしないでしょう。
【４】盛り上がっている最中にあくびをする
「『面白くない』って言ってるのと同じ」（２０代男性）というように、会話中の女性の退屈そうな態度に、男性は「俺は恋愛対象じゃないんだ」とショックを受けるようです。ついあくびをしてしまったら、「ごめんさない、昨日残業で」とまずは謝ってから睡眠不足の理由を伝えれば、男性はホッとするかもしれません。
【５】仕事の愚痴を言い始める
「ストレス発散の場にされても困る…」（３０代男性）というように、女性から合コンで愚痴や悩み事を聞かされ、「カウンセリングじゃないし」と戸惑いを感じる男性もいるようです。マイナスな話題を振るより、たっぷり笑顔を見せたほうが男性を魅了できるでしょう。
【６】頻繁にケータイをチェックする
「男からのメールを気にしてるんだなって思う」（３０代男性）というように、「ちくいちケータイをチェックする女性は彼氏がいる」と勘ぐる男性もいるようです。「終電の時間が気になって」など、ケータイを気にする理由を伝えれば、男性も納得するはずです。
【７】男性の話を聞かずに女子同士で盛り上がる
「ただの飲み会だと思って来てんの！？」（３０代男性）というように、女性だけで盛り上がっている姿に、男性は「今日って合コンだよな？」と疑問を抱くようです。もし女性同士で盛り上がったら、「男の子はどう思う？」と話を振り、男性陣も加えてあげましょう。
【８】ほとんどしゃべらず黙々と料理を食べる
「『ご飯食べに来ただけかよ…』って一気に冷める」（１０代男性）と、男性の話よりも食事にがっつく女性を見て、男性はやる気を削がれるようです。食事を楽しむのもいいですが、男性に「これおいしいよ」と薦めるなど、会話のきっかけにできるといいでしょう。
【９】早々に「彼氏いるんだ」と暴露する
「早速そんな話されたら、誰だってテンション下がる」（３０代男性）というように、合コンでの女性の「彼氏いる」発言は、男性の期待を裏切ってしまいます。もし頭数合わせで誘われたとしても、彼氏の話は出さず、男性に夢を見させてあげましょう。
「合コンで、男性に『本当は出会い求めてないでしょ？』と感じさせる振る舞い」には、ほかにどんなものがあると思いますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
