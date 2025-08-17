話題の映画、劇場版『鬼滅の刃』最新作が2時間35分、『国宝』はなんと2時間55分！話題の長尺映画にライブ参戦、高速道路での渋滞……夏のトイレ問題は意外と深刻な中、SNSでは真偽不明なトイレ対策が飛び交っている。全国の10代から90代の女性200名を対象に「あなたがやっているトイレ対策は何か」アンケートを実施、その結果を紹介する。さらに“ホントに効果があるか”を専門家にジャッジしてもらった。さっそく次のレジャーの参考にしてみて！（前後編の前編）

【写真】「自己暗示をかける」「紙おむつをつける」…みんなの尿意対策ランキングBEST5や珍回答を見る

「何も飲まない」に勝るものなし!?

もっとも多かったのは「水分を控える」で53票。

映画にライブ…いまや推し活に“大福”は欠かせないアイテム？

「とらなければ出るものもない」（65歳・愛知県）、「それしか方法はないと思う」（47歳・埼玉県）、「いちばん手軽にできる」（40歳・和歌山県）と、至極ごもっともな声が集まった。

これには日本大学医学部教授で泌尿器科が専門の高橋悟先生も「水分を控えることは短期的には一つの手」と、太鼓判。

「水分や食事は口にしてから2〜3時間でおしっこになります。ですので、予定の2〜3時間前から水分を控えるとトイレ対策に効果があると思います」（高橋先生、以下同）

飲み物の中でも、特にカフェインを含む飲み物の摂取をやめる、という声も。

「コーヒーさえ飲まなければ半日はいける」（56歳・埼玉県）、「利尿作用があるのでカフェインの入ったものは飲まない」（47歳・北海道）など。

カフェインやアルコール類の利尿作用については、いまや多くの人の知るところだろう。

「コーヒーや緑茶、コーラなどのカフェインを含む飲み物やアルコール類は利尿作用が高く、尿になるのも早いんです。飲んでから1時間から1時間半で尿が作られるため、予定の1時間前には飲まないのが無難です」

ただ、猛暑続きの日本で、完全に水分を控えるのは熱中症の観点からも心配。そこで、「ちまちま飲んで一気に飲まないようにする」（34歳・兵庫県）と、水分のとり方で工夫するという人も。

「一度に大量に飲むよりも、ちょっとずつ飲むほうが膀胱にも一気にこないので効果があると思います。喉が乾いて身体が要求している時はしっかり飲むべきですが、冷房の効いた室内にいる場合や、唾液の分泌の少ない高齢者の場合、口内乾燥といって口の中が乾くんですね。そういった時は喉を湿らせる程度に飲めばいいと思います」

1分間に1ccの尿が作られる

「ぎりぎりにトイレに行く」（44歳・滋賀県）、「対策も何も､こうするものなのでは？」（33歳・京都府）、「それ以外あるのか知りたい」（38歳・岩手県）と、みなさんそれ一択といった回答で、計21票を獲得。

「膀胱の大きさには個人差があってサイズが決まっています。イベントの直前に尿を出して空っぽにしてあげれば、膀胱の実力を最大限に発揮できます。

普通、人の身体ではだいたい1分間に1ccの尿が作られるといわれます。排尿日誌をつけて、たとえば自分は300cc溜められるとわかったら、300分、つまり5時間もつということがわかります。そしたら、（4時間を超える）ワーグナーのオペラだって見られるんです。排尿日誌で膀胱の大きさと尿の量を把握すれば、予定に合わせて計算して行動することが可能です」

ただ、膀胱の実力を発揮できない人も。

「前立腺肥大症の男性です。たとえば、本来は300cc溜められる膀胱だったのが、尿道が圧迫されて150ccしか出せない、となる。排尿しても膀胱が空にならないので一度に少ししか溜められないんです」

症状に悩む方は泌尿器科の受診を。治療は薬で行い、残尿を減らしたりゼロに近づけていくという。

話題の大福、ボンタンアメは…

さて、次は話題の食べ物で尿意を遠ざけると回答した人。まず、「大福を食べる」派。

「SNSで話題になっていたから」（24歳・長野県）、「3時間以上トイレに行けない行事の時は必ず食べる」（60歳・大阪府）

一方のボンタンアメ派。

「尿意に有効と口コミで見て1時間前から食べる」（50歳・沖縄県）、「最近SNSで流れてきてみんなが実践してるみたい」（51歳・新潟県）

同様に「ネットに書いてあった」（33歳・東京都）と餅派の人も。いずれもSNSや口コミで広がりを見せ、ボンタンアメに至っては『国宝』の公開時に、一時、品薄になるほどだったとか。実際に信ぴょう性はあるのだろうか。

「あり得ると思います。餅や大福、ボンタンアメの共通点は、主成分がもち米なことです。高糖質の炭水化物には、浸透圧の関係で体内の水分を保持しようとする働きがあるんです。糖が分解されて体外に排出されるまでは水分をキープするので、一時的に尿意を遠ざける可能性があるのではないでしょうか。

ただ、糖尿病の人は尿の中に糖がいっぱい出るんですが、それは余分な糖を尿の中に捨てているためで、糖と一緒に水分がくっつくため尿量が増えて頻尿になるんです。糖尿病患者はそもそも喉が乾きやすいですが、糖分によってさらに水をがぶ飲みして頻尿になるので、糖尿病の人には逆効果になると思います」

健康な人であれば、試してみる価値はあるのでは、と高橋先生。逆に、利尿作用の高い食品もあるんだとか。

「スイカなど、カリウムを多く含む食品がそうです。トイレに行きづらい予定のある日は控えるといいですね」

甘党でなく辛党で、“映画鑑賞にはビールにポップコーン！”などという人は？

「利尿作用のある飲み物は、トイレに近い席や通路に近い端の席を選ぶしかない。ただしお供のポップコーンは糖質があるので、あったほうがいいかも」

中断前提でトイレに行きやすい場所を選ぶのがベストだが、おつまみのポップコーンで命拾いする可能性もあるようだ。

“気の持ちよう”はどこまで通用するか

“気の持ちようで堪える”と回答した人も。主に「気を紛らわせる」系と「緊張感を緩ませない」系の2つに分かれた。

前者は、「別のことを必死に考える」（18歳・愛知県）、「トイレのことを考えない」（50歳・愛知県）。

後者は、「トイレについたら気がゆるむので、下着を脱いで便座に座るまで気を抜かない」（54歳・茨城県）、「やればできるといいきかす」（34歳・三重県）など。

意識すべきなのか忘れるべきなのか、対極のこの2つ、どちらがいいのだろう。

「過活動膀胱気味の患者さんというのは、トイレを想像したり、トイレマークを見たり、水の流れる音を聞いたりするだけで条件反射的に尿意を催してしまうことがあるんです。だから違うことを考えて気を紛らわすのはいいことです。

そして、実際に尿意が出てきたときには、尿道をギューッと締めてあげると膀胱が緩んで尿意が遠のくんです。だから、いよいよトイレが気になりだした時には集中して、尿道を緩めないことがポイントです」

気を紛らわすのも全集中も両方とも正解だが、タイミングが大事だという。平常時は忘れて過ごし、尿意を感じたら尿道に集中。若い女性であっても気を抜いた瞬間、漏らすこともあるらしいので、要注意だ。

紙オムツや尿漏れパンツを利用するという人も。

「実際漏らすことはないが、安心感のためにつける」（68歳・山形県）、「嫌だが仕方がない」（71歳・青森県）など、抵抗感はあるが、もしもを考えたら背に腹は代えられないという声。

「万が一の場合に備えるのはアリですね。過活動膀胱気味の人など、急に激しい尿意に襲われてトイレが間に合わない人もいますので」

使っているうちに、オムツぐせがついてやめられなくなるのでは、とためらう気持ちも。

「普段からつけるのではなく、ここぞという時や失敗が許されない時に活用すればいいんじゃないでしょうか。それで安心できるなら使ってほしいと思います」

短期的には食事や飲み物、直前の排尿など、できる対策を駆使して望めば安心感もアップ。なかには「我慢しないといけない場所に行かない」（57歳・宮崎県）という声もあったが、長い目で見て、骨盤底筋体操や膀胱訓練で頻尿や尿漏れを元から改善すれば、QOLも上がって外出時の不安も軽くなりそうだ。

後編記事【2時間超え『鬼滅』『国宝』で気になるトイレ問題 夏イベントの「尿意コントロール術」を医師が伝授】では、専門家による日々のトレーニング法から“これで安心”の秘密テクまでを解説。尿意のメカニズムを知って、長尺映画も余裕で鑑賞！

取材・文／荒木睦美

デイリー新潮編集部