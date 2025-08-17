税務調査と聞くと、どこか他人事に感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、国税庁によると、令和5年度の相続税の実地調査件数は8,556件とされています。これは、1日あたり23件超の相続税調査が実施されているという計算です。今回、なかでもトラブルの元となりやすい「貸金庫」を巡る事例を紹介します。相続人の財産調査の重要性をみていきましょう。

安全性・秘匿性の高い貸金庫に潜む注意点

貸金庫とは、銀行が顧客に対して貸し出している専用の金庫のことです。利用料は年間1万5,000円〜3万円ほどが一般的で、基本的には申し込めば誰でも利用することができます。



貸金庫を利用する人の多くは、自宅に置いておくのが不安な重要書類や貴重品などを安全に保管しておくことが目的です。

ただ、貸金庫にはその高い秘匿性がゆえに、気をつけなければならないことがあります。それは、貸金庫を利用することで、相続税の申告漏れが起きてしまったり、税務調査で目をつけられたりすることがある、ということです。

今回、配偶者が貸金庫を利用していることを知らなかったばかりに、税務調査の対象となってしまったとある男性の事例を紹介します。

妻を失った男性に届いた“税務署からのお尋ね”

2年前に最愛の妻を亡くした75歳男性Aさん。妻を亡くしてからは食費が増えたものの、持ち家のため家賃はなく、普段は年金収入（月あたり16万円）の範囲内でつつましく暮らしています。

また、銀行には800万円ほどの普通預金もあるため、臨時の出費がある場合も生活に大きな影響はありませんでした。

そんなある日、Aさんのもとに税務署から書類が。みると「相続税についてのお尋ね」とあります。

Aさんの妻は長年専業主婦であり、妻の財産は生活費からコツコツ貯めた約100万円の普通預金だけのはずです。

そのため、相続税などかかるはずもないと考えていたAさんは、税務署からのお尋ねを無視。その結果、Aさんは相続税の税務調査を受けることとなったのでした。

そして調査当日、自宅へやってきた税務調査官からまさかの事実を告げられます。

妻が隠し通した「とある秘密」

調査官「奥様は貸金庫を契約されていましたよね。そちらを確認させていただけますか？」

Aさん「えっ、貸金庫？ そんなの知りませんが……。専業主婦の妻がなぜ？」

調査官は淡々とファイルをめくりながら、妻の口座記録を示しました。

「ご確認いただければわかりますが、利用料が毎年引き落とされていますよ」

調査官から告げられた突然の事実に、思わず困惑するAさん。Aさんは訳がわからないまま、妻が通帳を契約していた銀行を調査官と一緒に訪れました。

なんだじゃこりゃあ！…貸金庫に預けられていた「驚きの財産」に悲鳴

すると、調査官の言う通り、妻はその銀行に貸金庫を所有していました。

担当者に連れられて専用の個室へ向かう道中、Aさんの心中は穏やかではありません。

妻が自分に隠しごと？ そんなことあるわけがない。そもそも、専業主婦の妻がいったいなぜ貸金庫なんか……。

Aさん「な、なんじゃこりゃあ！」

Aさんは貸金庫に預けられていた“妻の秘密”を目にして思わず悲鳴をあげました。

妻の貸金庫には、いくつもの宝飾品が預けられていたのです。

ダイヤモンドの指輪が光を反射し、宝石のケースがキラキラと輝くなか、Aさんはしばらくのあいだ茫然とその指輪を見つめていました。

実は、Aさんの妻の実家はその地域では有名な会社を経営していた裕福な家庭。妻には2人の兄がおり、会社と実家を継いだ代わりに、妻は形見としてダイヤモンドの指輪をはじめいくつもの宝飾品を受け取っていたのでした。

「妻は、義理の両親が亡くなった際『兄がすべて相続したから私は形見ぐらいしか相続してない』と言っていたのですが……その形見がこれだったんですね。私はまったく知りませんでした」

この結果、約6,000万円ほどの価値がある宝飾品に対して、約400万円の追徴税を課されたのでした。

追徴税を告げられたAさんは動揺していましたが、冷静になると自分が気づかなかった貸金庫の存在を教えてくれた税務署に感謝していると笑って話してくれました。

税務署が貸金庫の存在を知っていたワケ

税務署は、被相続人の預貯金口座の記録からお金の動きをチェックします。

たとえば貸金庫を借りている場合には、預貯金口座から毎年、貸金庫の利用料が引き落とされます。これにより、税務署は被相続人が貸金庫を利用していると分かるわけです。

このため、相続があった時は、被相続人が貸金庫を利用していたかどうかについてはきちんと確認をしておいたほうがよいでしょう。そして貸金庫があるときは、相続人全員の同意を得て、早めに貸金庫の中身を確認するようにしてください。

被相続人によっては、貸金庫に遺言書を入れている場合があります。遺産分割協議が成立した後に貸金庫から遺言書が見つかった場合、遺産分割をやり直さなければいけません。

隠しごとはトラブルの元

税務署は、あらゆる手段で納税者のお金の動きをチェックしています。今回紹介したAさんのように、貸金庫を利用していたかどうか相続人が把握していないケースも少なくありません。

相続が発生した場合、相続人は故人の財産状況を丁寧に調べましょう。また、相続人間のトラブルを生まないよう、可能であれば生前にきちんと話し合っておくことが大切です。

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士／CFP