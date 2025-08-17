お笑いカルテット・ぼる塾のあんり（30）、きりやはるか（30）、田辺智加（41）が16日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。ぼる塾の不仲期を語った。

当初は仲が良かったが「いっぱいいっぱいな時期があって。仲が悪くなってしまって。3人とも自分が1番頑張ってると思っちゃってた。口を利かなくなってしまって」とあんり。

「楽屋でも喋りたくないし、本番でカメラ回ってて、はるかがボケてても田辺さんが笑ってないとか。田辺さんがボケてても笑ってないとか。3人で出てるのに、ワンショットで抜かれることが多い。それが出ちゃうくらい仲が悪い時があって。1年ぐらいそういう時期があった。明日も楽屋にいるんだと思うと嫌でしょうがなくて」と振り返ると、田辺も「見たくもなかった、顔を」と明かした。

解散一歩手前の中、3人でいる時に「私たちってさ、最近仲悪くない？お互いのこと嫌いだよね？」と切り出したのがあんり。

「そしたら2人が“うん”って言ったんです。その時の私たちって、誰かが意見を言ったら“いや、○○だと思う”って感じだった。初めて、ネガティブだけどみんなの意見が合った。仲悪いって認め合って。その瞬間にみんな喋り出した」という。

「何が1番問題って、仕事の時に（仲の悪さが）出ていることだと。“どんな時でも仲良く見えるように、プロとしてしていかない？”って。2人も“うん、頑張る”って言ってくれて」不仲が改善されたと話した。