「芸能人のような美肌になりたい」と思ったことはありませんか？全国の女性300人に「憧れの美肌だと思う女性芸能人」を聞いたところ、1位に選ばれたのは女優の綾瀬はるかさんでした。この調査は、株式会社NEXERとBeauty Aquaが、2025年6月にインターネットを通じて行ったものです。上位の結果は以下の通りです。



【1位】 綾瀬はるか（83票）

・CMを見ていて美しいと思うから。（20代）

・キレイな肌をしているので。（20代）

・シミがなくハリがあるから。（30代）

・肌が綺麗なイメージでCMも印象的だから。（30代）

・とにかく肌が白くてきれい。透明感がある。（30代）

・透明感があって健康的なところがうらやましいです。（40代）

・肌が白くてキメが細かくてシミもくすみもなくきれいだから。（40代）



テレビやCMで見るたびに変わらないその美肌に、憧れを抱く女性が多く、世代を問わず高い支持を集めたようです。



【2位】 田中みな実（24票）

・その年齢とは思えない肌だから。（10代）

・美に関して詳しいイメージがあり、田中みな実が使っているからという理由で皆が化粧品を購入しているのをよく見かける。（20代）

・美容に関してすごい力をいれているイメージがあるから。（20代）

・ストイックにお肌のお手入れを内側からしているので。（30代）

・努力が目に見えてわかる、美しさが維持されている。（30代）

・美容に関して妥協しない姿が肌に表れているから。（40代）



美容雑誌などでも注目されるその美肌は、多くの女性にとってお手本のような存在となっています。



【3位】 北川景子（18票）

・きれいな肌がいつも見れるから。（30代）

・透き通るような白い肌だと思うから。（30代）

・整った顔立ちで、凛とした美しさがある。（30代）

・色が白くてキメが細かそう。（40代）

・美人すぎる。肌もツルツルで、とてもきれい。（50代）



クールな印象とともに、透明感のある肌質が多くの支持を集め、美肌の象徴としてランクインしました。



【4位】 小雪（10票）

・きれいなイメージだから。（20代）

・肌が白くてきれい。（30代）

・雪の様に白くてきれいな肌だから。（40代）

・美人だし、ライフスタイルなど自然派な雰囲気があるから。（40代）

・色白でふんわり感のある肌で、きれいだから。（40代）



【同率5位】 天海祐希（8票）

・年齢を感じさせない。（40代）

・お肌がきれいという噂は何度も聞いたことがあるけど、ドラマとかで見るたびに、本当にきれいだなと思う。（50代）

・50歳を過ぎているのに全然そう見えない肌だから。（50代）



【同率5位】 石田ゆり子（8票）

・若々しくきれい。（30代）

・あんなふうに歳を重ねたい。（40代）

・化粧品のCMやるだけあって年齢が不詳なくらいきれいな肌をしている。（50代）



【同率5位】 深田恭子（8票）

・美しいから。（10代）

・エステとかのCMでよく見かけて、きれいだと思うから。（30代）

・年齢が近いのにシワ等の年齢を感じさせるものが全くない。（40代）



【同率5位】 MEGUMI（8票）

・美容系で有名だから。（10代）

・美容について研究しているし、年齢的にも肌がきれいだと思う。（20代）

・本も出していて肌もきれいで信用できるから。（40代）



【同率9位】 菅野美穂（7票）

・以前テレビ番組で美容家に肌を褒められていたから。（40代）

・年齢を重ねても透明感があるため。（50代）



【同率9位】 松田聖子（7票）

・白くてシミ一つ無いから。（50代）

・還暦を過ぎても美肌でいられるのは日々の努力のおかげだと思ったから。（50代）



【出典】

株式会社NEXERとBeauty Aqua（ビューティアクア）