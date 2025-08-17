◆第107回全国高校野球選手権・3回戦 沖縄尚学5―3仙台育英（17日、甲子園）

沖縄尚学はタイブレーク制の延長11回、仙台育英を破って2023年以来のベスト8進出を決めた。

好投手左腕同士の対決となった試合は1―1の同点で迎えた3回2死三塁、3番比嘉大登（3年）の左越え二塁打で勝ち越した。5回に再び1点差をつけられたが、7回2死二塁、真喜志拓斗（同）が適時中前打で同点に。9回2死三塁のチャンスがあったが、後続が倒れて勝ち越せなかった。

今大会注目を集めてきた先発左腕の末吉良丞（2年）はときおり制球を乱しながらも要所で踏ん張り、9回までに11奪三振。9回2死一、二塁のピンチもこの日3安打されている仙台育英の川尻結大（3年）を三ゴロに打ち取った。

無死一、二塁で始まる延長タイブレーク。沖縄尚学は10回に犠打で1死二、三塁としたが、この日タイムリーを放っている真喜志が遊ゴロ。比嘉も二ゴロに倒れて無得点に終わった。

その裏、末吉は1死満塁で仙台育英・中岡有飛（3年）に一塁頭上を越えそうな打球を打たれたが、一塁手の新垣瑞稀がジャンプして好捕（記録は一直）し、飛び出していた一塁走者もアウトにして無失点で切り抜けた。

11回、沖縄尚学は相手の悪送球で1点勝ち越すと、宜野座恵夢（3年）が左中間を破る三塁打で1点を加えた。その裏、末吉は先頭打者を二ゴロ併殺に打ち取ると、最後も二ゴロに仕留めた。末吉は169球を投げ、9安打3失点の完投勝利。12奪三振を奪った。