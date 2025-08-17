古写真の決定版！日本文化を海外向けに紹介した明治時代の古書「Japan」が無料でオンライン公開

明治時代に日本で撮影された古写真は、江戸時代の面影を残す風景や、文明開化の流れを感じさせてくれる一場面など、現代に生きる私達からするとどれも興味を惹かれるものばかり。

そんな私達の”昔の日本を知りたい”という好奇心を満たしてくれる書籍がオンラインで無料公開されています。

紹介するのは、ハーバード大学のオンラインライブラリ「Harvard Library」で、誰でも無料で閲覧可能になっている「Japan - described and illustrated by the Japanese」という書籍です。

これは、明治時代にイギリス ボストンの出版社から出版された10冊セットの書籍で、日本の歴史や文化など当時の日本を西洋に向けて紹介したもの。このJapanの編集に携わったのが、フランシス・ブリンクリーというイギリスのジャーナリスト。彼は後に日本人女性と結婚し帰化しています。

日本画家の河鍋暁斎が好きな人は、彼の名を知っている人もいるかと思いますが、フランシスは、暁斎と親交の深かったイギリスの建築家 ジョサイア・コンドルと知り合いで、その縁でフランシスは暁斎に日本画を学び、暁斎とフランシスは共に日光へ写生旅行に行ったという記録があります。

そんな彼が編集に携わったJapanは日本人作家によって文章が執筆され、日本で撮影された数多くの写真が掲載されています。写真は、当時”横浜写真”と呼ばれて人気があった彩色加工が施されており、当時の日本の姿を知りたい！という私達の心をわしづかみにして離しません。

それらの古写真をいくつか紹介します。

いかがでしたか？古写真が好きな方は「これ見たことある」と思った写真がいくつか出てきたかと思います。それらはこのJapanという書籍が出典元だったのかもしれませんね。

この書籍を実際に手に入れるとしたら、複製だとしても相当な値段になると思われますが、そんな貴重なデータがHarvard Libraryで無料で公開されているわけです。ビューワーは高倍率で閲覧可能なので、英語のわかる人は当時の日本人が執筆した文書にも注目してみてはいかがでしょうか。

