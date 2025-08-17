鳥を飼っている気分になれる。生活に自然と溶け込むスピーカー
これが令和のおしゃれスピーカーか。
この鳥かごみたいなもの、実は「DAQICONCEPT（ダキコンセプト）」というブランドのワイヤレススピーカーです。その名も「JINGOOs」。発音は「ジングーエス」です。
音楽と光と鳥の共演
この鳥かご、いやスピーカー、「東洋の美学と優れた音質を完璧に融合させた」とされています。見た目は、完全に鳥＋鳥かご。しかも、ひとつひとつ職人の手作りです。
スピーカー部が鳥なんですけど、鳥本体にツイーター、台座部分にウーファーがあり、鳥の外側がリフレクターになって音を反響させる仕組み。2台用意すればステレオ再生、3台でマルチ再生（ステレオ＋モノラル再生）が可能です。
しかも、光ります。3段階の調光が可能で、色温度の調整もできます。鳥かごであり鳥であり、スピーカーであり照明でもあるという、マルチな製品です。
バリエーション豊富
JINGOOsは、バリエーションが豊富。一番豪華なのは、スワロフスキーをあしらった「レディアントスター」で19万6000円。
セラミックボディに花びらや葉脈を手塗りした「ブルーホワイトピオニー」は9万7900円（「レディアントスター」「ブルーホワイトピオニー」ともに受注生産）。
その他「フェニックス」や「マットピュア」シリーズなんていうのもあり、4万9900円からとなっています。
スピーカーってそれぞれ同じものを左右に配置するのがセオリーではありますが、1台1台違うJINGOOsを揃えて、個性を持たせるのもアリ。こういう感性、好き。
また、鳥かごというデザインは、全然スピーカーらしくないため、生活空間に溶け込みまくります。スピーカー感ゼロ。音楽を流すのもいいけど、鳥のさえずり音なんて流したら、ほんとに鳥を飼っている気分になれるんじゃないでしょうか。朝の目覚めもよさそう。
鳥を飼っている方、鳥好きな方はもちろん、鳥は飼ってないけど鳥かごのインテリア欲しいなと思っている人にもいいかもしれません。鳥かごなんて、いくらあってもいいですからね（？）。
Source: THT Japan