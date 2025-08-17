◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 沖縄尚学 5―3 仙台育英（2025年8月17日 甲子園）

沖縄尚学が延長11回タイブレークの末に仙台育英（宮城）を破り、前回出場の第105回大会以来2年ぶりに8強入りした。甲子園で春夏通算30勝目もマークした。19日の準々決勝では第4試合に登場する。

2回戦まで計13イニング無失点だった2年生エース・末吉良丞は9安打5四死球で3失点したものの、最速145キロの直球にスクリューボール、スライダーを交えて169球完投勝利。仙台育英・吉川陽大（3年）との左腕同士の投げ合いを制した。

末吉は「チームの目標だった30勝を達成できてうれしい。競ったゲームで自分がどれだけ崩れないかが鍵と思っていた。自分のピッチングを生かせるように、しっかり投げ込んでいきました」と振り返った。初回に失点したものの、チームメートの先輩たちが「取り返してやるから待っておけ」と激励してくれたそうで、「自分のやるべきことをやろうと思っていた」という。延長10回表のタイブレークで自軍が無得点に終わった際も「絶対に点はやれないとマウンドに上がった」と心境を明かした。

今大会屈指の左腕同士の投手戦。吉川から「追い込んでからしっかり空振りを取っていた。自分も負けじと投げました」と刺激を受けていたそうで、試合後に握手をかわすと「負けたチームの人たちの思いも背負って勝ちたい」と準々決勝へ意気込んだ。