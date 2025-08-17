アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、夏の甲子園にスポットを当てる。１３日で代表４９校が全て登場。沖縄尚学・末吉良丞（りょうすけ）、横浜・織田翔希を筆頭に「豊作」と言われる２年生投手をピックアップした。

スカウトから「今の段階でも今年のドラフトで指名されて不思議ない」との声があがる２年生投手が４人もいる。鮮やかな完封劇を演じた末吉、織田に、６回まで“ノーノー”を展開した山梨学院・菰田陽生（はるき）。そして、４安打１失点で完投勝利を収めた聖隷クリストファーの高部陸だ。

末吉は、競輪のトップ選手より太い７１センチの太ももを誇るパワフルな投手。直球と同じ強い腕の振りから投じる落差の大きなスライダーが武器で、相手の金足農は、タイミングが大きくずれた空振りを繰り返した。

春のセンバツＶに貢献した織田は「コントロールと投球術」、身長１９４センチの菰田は「唯一無二のスケール感」が高い評価を得ていた。

この３人が、いずれも春夏連続出場だったのに対し、高部は初の甲子園での快投。１７４センチ、６８キロと小柄だが、全身を躍動させて回転数の多いストレートを投げ込んだ。

「伸びしろ」という点での注目は、花巻東の萬谷（まんや）堅心と、金足農の斎藤遼夢だ。萬谷はバランスの良さが魅力で、優勝候補の智弁和歌山を相手に１失点完投。斎藤は１７３センチと小柄だが、投げ方が柔らかく投球センスに秀でる。「まだスピードは出る」との見方もあり、これからの成長を期待したい。（浜木 俊介）