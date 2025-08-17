上下白のセットアップに赤のスカーフで、さっそうと登場した中条あやみ。その後ろを、竹内涼真が続く。ブルーのイルミネーションに輝く階段を歩く様子は、なんとも“映える”2人だ。

「この日は、10月期の新ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の撮影がおこなわれていました。撮影中は、2人のエレガントな雰囲気に周囲も『おしゃれすぎる!』とメロメロでしたが、カットがかかると、中条さんはスタッフとにこやかに談笑していました。飾らない様子が、現場でも大人気です」（芸能関係者）

現在は、出演する映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が公開中の中条。さらに、ドラマ出演と露出が続いている。

「今回、約4年ぶりの連続ドラマ出演となります。この作品は、女優の夏帆さんと竹内さんがダブル主演するコメディドラマ。竹内さん演じる“亭主関白思考”な男性・勝男と、夏帆さん演じる“恋人ファースト”な女性・鮎美が、恋をきっかけに成長していくというストーリーです。

中条さんは、勝男とマッチングアプリで知り合い、次第に彼の背中を押していく女友達を演じます。恋愛、結婚という価値観について深掘りする作品になるようですから、中条さんにとっても“等身大”の役柄になるのではないでしょうか」（同前）

久しぶりの連ドラでラブストーリーに挑む中条だが、プライベートでは、2023年5月にIT企業経営者の市原創吾氏と結婚したことを発表している。2年近くの交際期間を経ての結婚となったという。

「結婚後も仕事のペースは変わっておらず、2月には初めてのフォトエッセイを発売するなど、新しい分野にも挑戦しています。人気ファッション誌『Seventeen』の出身ということもあり、同性からの支持も高いうえ、飾らない言動で老若男女からも好かれています。2025年に入ってからも、新規クライアントのCMが放送されており、結婚して家庭に入るというよりは、仕事もしたいという考えの持ち主なのかもしれません」（芸能記者）

今回のドラマ出演について、「自分と共通する部分や共感できるところがあるなと感じました」と語っていた中条。自然体の演技を楽しみたい。