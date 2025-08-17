【「推し面」取材班メモ】8月1日、スポニチ東京本社に「Baby’z Breath」（通称ベビブレ）のメンバー7人がやってきた。エレベーターの扉が開いた瞬間、真夏の太陽にも負けない笑顔で挨拶してくれたのが印象的だった。

本来は8人全員がそろう予定だったが、卒業を間近に控えた南いちごが体調不良で急きょ欠席に。それでも「8人全員の声を届けたい」という思いから、メールでのソロインタビューに切り替えることになった。その誠実な姿勢に、グループとしての絆と責任感が垣間見えた。

スポニチアネックスのライブアイドル特集「推し面」では、ベビブレ取材前までにソロインタビューを受けたアイドルは累計145人。今回の8人を掲載すれば、ちょうど150人目の節目をいずれかのメンバーが迎えることになる。そこで今回は、スポーツ紙らしい遊び心を加え、プロ野球ドラフト会議を模した抽選で「150人目」を決めてみた。

抽選箱から封筒を引くシンプルな演出ながら、メンバーたちは真剣そのもの。時に笑い、時に見守り合うその姿からは、グループのコンセプト「Timeless Innocence（永遠の無邪気さ）」が自然とにじみ出ていた。

見事“当たり”を引き当てたのは、メープルオレンジ担当・瀬戸山さくら。抽選時にはうっかり2枚引いてしまい、すかさずメンバーから総ツッコミを受ける天然ぶりも披露。それでも箱に戻した1枚ではなく、手元に残った1枚が“当たり”だったという展開に、彼女の強運とグループ全体の明るさが重なった。

取材当日、東京・台場では世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」が開催されていた。スポニチの会議室に咲いた笑顔は、そのステージにもきっと届いていたはず。来年の夏こそ、ベビブレがTIFのステージで大輪の笑顔を咲かせることを願っている。