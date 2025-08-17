米兵が「東京ローズはどこにいる」と

昭和15年NHK入局の元アナウンサー、藤倉修一さんはかつてこう振り返った。

〈「敗戦間もない頃、受付から、米兵がアナウンサーがどうのこうの、と言っていると連絡がありました。私も敵機撃墜などと放送していましたから覚悟しましたよ。逞しい奴が5、6人来ましてね。東京ローズはどこにいる、と聞くんです」〉（「週刊新潮」2006年10月12日号「墓碑銘」より）

戦時中の日本が1943年3月から始めた対米謀略ラジオ番組「ゼロ・アワー」（ラジオ東京。現在のNHKワールド・ラジオ日本）。この番組の女性ディスクジョッキー（DJ）は、南太平洋戦線の米兵たちから「東京ローズ」と呼ばれていた。

唯一特定された「東京ローズ」アイバ・戸栗・ダキノさん

実際には「みなし子のアン」などと名乗っていたが、ニックネームをつけられるほどの人気を博していたのだ。藤倉さんが証言したように、終戦後に米国側が「東京ローズ探し」を始めたこともその知名度を裏付けている。

〈「わざわざ探しに来るとは、放送が有名だったんだなと思いましたね」〉（同上）

戦意喪失の効果は薄かった

東京ローズが米兵たちの心を掴んだ理由は、郷里の妻や恋人を思い出させるなど郷愁を煽るようなトークにあったようだ。ただし、収録時には台本が用意され、6名ほどいたといわれる東京ローズたちはそれを読む役に過ぎなかった。

〈「太平洋の戦線で戦っているアメリカの兵隊さん、こんにちは。わたしは“みなし子のアン”なの。みなさんが戦っている間、あなた方の奥さんや恋人はどうしてるとお思いですか？ 戦時生産手当で懐の温かい本国の工員さんたちが、彼女らとすっかり仲よくなって、よろしくやっているのをあなたはご存じかしら……」〉（「週刊新潮」1989年1月26日「対米謀略放送『東京ローズ』の特赦以後」より）

『特赦 東京ローズの虚像と実像』（1978年）などの著作で知られるノンフィクション作家の上坂冬子さんによれば、

〈「戦意喪失の効果は薄かった。内容を憎むというより。むしろ娯楽として放送を楽しんでいたと言えます」〉（「週刊新潮」2006年10月12日号「墓碑銘」より）

開戦で帰国不能になった日系二世

6名ほどいたという東京ローズのうち名前が判明したのは1名。大正5年にロサンゼルスで生まれた日系二世、アイバ・戸栗・ダキノ（戸栗郁子）さんである。両親は日本人で、カリフォルニア大学の大学院まで進む才女だった。

1941年夏、親族を見舞うために来日したが、同年12月に太平洋戦争が開戦したことで帰国不能に。生活に窮し、NHKでタイピストとして働き始めたところ、1943年11月から「ゼロ・アワー」に出演することになる。

番組でのトーク内容は前述の通りだった。そのせいか、アイバさんの罪悪感は薄かったという。加えて上坂さんによれば、アイバさんのアイデンティティはあくまでも米国人だった。

〈「戦時中、憲兵に日本への帰化を強要されても、米国市民権を守り抜いた。しかし、米国生まれの日系二世が宣伝放送に加担した、との米国側の批難と時代の熱狂に呑み込まれた」〉（「週刊新潮」2006年10月12日号「墓碑銘」より）

米国で「国家反逆罪」に問われ

日本で終戦を迎えたアイバさんは1年ほど巣鴨プリズンに入れられた。この時は容疑不十分で釈放されたが、1948年にふたたび逮捕。米国に護送された彼女を待っていたのは「国家反逆罪」容疑の裁判である。翌年に禁固10年、市民権剥奪、罰金1万ドルの刑を言い渡されたが、人種差別が背後にあることは明白だった。

アイバさんは6年2か月後の1956年に模範囚として出所。市民権が剥奪されたままだったことから、日系人団体や米兵、米国人記者らが支援に立ち上がった。努力が実り、フォード大統領の特赦で市民権を回復したのは1977年1月のこと。この時60歳。

シカゴの日系人会のテッド・ウチモト氏は1989年、当時の「週刊新潮」に対しアイバさんの近況を明かしている。

〈「今はアイバさんのお父さんが経営していた美術品店をウィリアム・トグリという甥と一緒にやっています。それに亡くなったトグリさんのお兄さんの奥さんも手伝ってるようです。アイバさんの家族は苦労させられていると思います。反逆罪で有罪とならないために上の裁判所へもって行き、有罪のあとは特赦してもらうための費用などはずいぶん大変だったと思います。

これには日系二世の人でつくっている団体からのお金の援助がありました。むろん、個人的にもお金がかかっていると思います。シカゴはカリフォルニアと違って、戦後、日系人に対してどうこういわなかった土地なんです。ですから、こちらではアイバさんのことは仕方ないと見ています」〉（「週刊新潮」1989年1月26日「対米謀略放送『東京ローズ』の特赦以後」より）

東京ローズ、あれは幻だったのでは

アイバさんは日本で結婚していた。1945年4月に上智大教会で式を挙げたが、第一子は出産直後に死去。1948年の逮捕と米国への護送で夫婦関係は破綻した。夫のフィリップ・ダキノ氏は1989年当時、68歳で日本の英字新聞社に嘱託として勤務していた。

「私とアイバとはもう関係ないですから……。籍もアイバが特赦を受けたあとに彼女が向こうで手続して離婚しました。私がアイバと最後に会ったのは1949年の12月。それ以後はあっていないんです。夫婦といっても、2人で暮らしたのは3年足らず、短いものです。その後、電話で話したりしています。

東京ローズ……あれは幻だったんじゃないでしょうか。今日でもよくわからない。東京ローズが何人いたのか、はっきりした証拠をつかんでいる人はいない」（「週刊新潮」1989年1月26日「対米謀略放送『東京ローズ』の特赦以後」より）

2006年9月26日、アイバさんは老衰のため死去。享年90。世界から届く取材依頼に応じることはほぼ皆無だった。

