◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦 静岡１０―０城南静岡＝５回コールド＝（１６日・草薙球場）

来年のセンバツ出場を懸けた戦いが開幕し、１回戦が行われた。夏の県決勝で敗れた相手、打倒・聖隷を目指す静岡は１０―０で城南静岡に５回コールド勝ち。主将の３番・名取凜人（りんと）二塁手（２年）が人生初のランニング本塁打でチームを勢いづけた。

この夏も３番を務めた静高・名取主将のバットが、チームを波に乗せた。３―０で迎えた４回１死二、三塁のチャンス。外角の直球を強振すると、ライナー性の打球は前進気味だった右翼手の頭上を越えた。「一塁を回ったところで、行ける！と思いました」。スピードを上げて三塁ベースを蹴り、一気にホームへ。ベンチの声援を受けつつ頭から滑り込み、「ランニングホームランは人生で初めて」と笑顔を輝かせた。

その後も６番・村上諒左翼手（２年）の三塁打などが飛び出し、計１０人攻撃で一挙６得点。新チーム初の公式戦を大勝で飾った。池田新之介監督（４８）は「リーダーシップ抜群のキャプテンが引っ張ってくれました」と目を細めた。

もちろん名取主将が目指すのは甲子園。先月末の決勝で敗れた聖隷クリストファーの、聖地での戦いぶりは目に焼き付けている。１５日の２回戦で西日本短大付（福岡）に敗れたが、「高部投手は１１安打されながらも２点に抑えている。勝つためには西短以上の打力をつけないと」と気を引き締める。来春のセンバツに向けて、攻守で仲間を引っ張っていく。（里見 祐司）