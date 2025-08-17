終戦から80年を迎え、戦争の生き証人が減少する中、歴史を伝える証拠として注目されているのが「戦争遺跡」だ。防空壕、砲台、武器工場……、当初の用途とは違う使われ方で、今も利用され続けている戦争の跡――。身近に訪れることのできるスポット6選を紹介する。

【写真15枚】B-29の残骸がガードレールに？ 意外なものに生まれ変わった「戦争遺跡」

掩体壕が子どもたちの遊び場に（長崎県大村市）

かつて大村海軍航空隊という部隊が置かれていた長崎県大村市。搭乗員の訓練を目的に、さまざまな航空機が配備され、今も残る掩体壕（えんたいごう）に格納されていた。貴重な航空機を米軍の空襲から守るため、当時は上に土が被せられ、カモフラージュが施されていたという。

米テキサス州に現存するB-29

終戦後、しばらくは民有地だったが、1974年、市が買収して「下原口公園」として開発した。

「どういう理由で掩体壕を残したのか記録が残っていないのですが、少し前までは頂上部からクサリが下がっていて、それを子供たちがつかんで登ったり、滑り台にもなっていました。今は、遊具の基準も変わり、階段とスロープで上ることしかできないのですが、上に立つと、なかなかいい景色ですよ」（大村市河川公園課）

砲台座がサルのすみかに（神奈川県逗子市）

神奈川県逗子市の披露山（ひろやま）公園に、ぱっと見では何の施設か分からない円形のシロモノがある。近くに寄ると「ホーッ」「キキーッ」の鳴き声で猿山（猿舎）と気付くが、遠目には識別が難しい。直径約12メートル、金網のドーム空間にニホンザル15匹が飼育されている。

この地は標高100メートルで見晴らしがよく、第2次大戦中、海軍の高角砲陣地が置かれた。戦時中には敵機を撃ち落としたこともあるという。

戦後、三つの台座が残り、1958年、それぞれ猿舎、展望台、花壇に再利用されて公園になった。彼らの住まいが異形なのは、こんな事情があるためだ。

同様の台座は都会のド真ん中にも。皇居北西、千鳥ヶ淵の土手に七つ現存する。45年、皇居防衛のために設置された「九八式高射機関砲」のもので直径約2メートル、高さ約50センチ。桜に紅葉、夏は夕暮れ、道行く者がベンチ替わりに腰を下ろす。

防空壕がキクラゲ栽培所に（神奈川県川崎市）

「資材置き場にでもしようと山を買ったら、防空壕があったんです。埋めることは簡単ですが、戦争を知らない今の子供たちに“歴史”を伝えるのも私たち世代の役目。内部をコンクリートで固め、活用法を試行錯誤する中で、たまたま成功したのがキクラゲの栽培でした」

そう言うのは地元で建設会社とヒーターメーカーを営む船崎帆洸氏（84）だ。

「川崎市郊外のこのあたりには、多くの街の子たちが疎開していたそうです。この防空壕も川崎市内にあった大島国民学校の女子児童のため、日本軍兵士が掘ったと伝えられています」

幅3メートル、高さ2.5メートル、奥行き13メートルの空間は、本業で培ったヒーティング技術で1年を通して25度前後に保たれ、そこで育つキクラゲは肉厚で食べ応え十分。今では川崎市のふるさと納税の返礼品にも選ばれている。

鉄砲製造所が図書館に（東京都北区）

JR埼京線十条駅からほど近い住宅街にある北区立中央図書館。広いエントランスホールには古い赤レンガの外壁がそびえる。まるで館内にもう一つ別の建物があるかのようだ。

この赤レンガ倉庫が建設されたのは1919年。日露戦争後の弾丸不足を補うための弾丸製造工場だった。太平洋戦争時には陸軍の弾薬類の製造工場として、戦後は米軍に接収され戦車整備工場として、58年に返還されると陸上自衛隊の武器補給処として89年まで利用された。その後、廃墟化した赤レンガ倉庫が新築の建物の中に取り込まれるようにリノベーションされ、2008年に区立中央図書館へと生まれ変わったのである。

八幡製鉄所の刻印が押された鉄柱など当時の遺構を組み込んだ斬新な設計でグッドデザイン賞を受賞。区民に愛される貴重な文化遺産だ。

B-29の残骸がガードレールに（東京都足立区）

東京・足立区の住宅街にある十字路。その一角にある畑に埋められた巨大なタイヤは直径約150センチ。「MADE IN USA」「GOODYEAR」の文字が刻まれている。実はこれ、1945年5月26日に墜落した爆撃機「B-29」の残骸だ。この畑の持ち主・中田文雄さん（81）の話。

「墜落現場に散らばった金属部品を父が持ち帰って売ったと聞いています。タイヤは五右衛門風呂の燃料にするつもりだったそうですが、硬くて切れない。裏の竹やぶに放置していました」

その約40年後、竹やぶが区画整理の対象となり、中田さんが現在の位置にリヤカーで運んだ。

「処分に困っていた時、交差点に車が突っ込む事故があり、ガードレール代わりに埋めたんです」

それからさらに40年。今では、グーグルマップにも載る“名所”になっている。

撮影・斎藤巧一郎/本田武士/福田正紀/西村 純

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載