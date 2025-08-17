ÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¡¢¡È¹ëÅ¡¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¼«ÂðÄí¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¥×¡¼¥ë¡õ³ê¤êÂæ¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤È¿åÍ·¤Ó ¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥×¡¼¥ë!!¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡6·î24Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤ÎÄí¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¥×¡¼¥ë¤ä³ê¤êÂæ¤Ç¡¢Ì¼¤¿¤Á¤È¿åÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¹ëÅ¡¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÅÄÂ¼½ß¤Î¼«Âð¡õÄí¤Î¡È¥ß¥ËÅÄ¤ó¤Ü¡É
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢8ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È5ºÐ¤Î¼¡½÷¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤È°ì½ï¤Ë¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÂçÆìÄ·¤Ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢µðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£¤µ¤é¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿Äí¤Î¡È¥ß¥ËÅÄ¤ó¤Ü¡É¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ª¡×¡Ö¹ëÅ¡¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²È¤ÎÃæ¤ÇÆìÄ·¤Ó¤È¤«½ÐÍè¤ë²È¤Ë»ä¤â½»¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ËÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄÂ¼¡£
¡¡8·î15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤ªÄí¤Ç¥×¡¼¥ë¡£¤¹¤Ù¤êÂæ¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬³ê¤êÍî¤Á¤ë¤Þ¤ÇÂÎ¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ë¤Ò¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢30ÉÃ°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Äí¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¤Ê¥×¡¼¥ë¤ä³ê¤êÂæ¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤È¤Ï¤·¤ã¤°¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÅÄÂ¼½ß
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¤ªÄí¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥×¡¼¥ë!!¡×¡Ö¤ªÄí¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥×¡¼¥ë¤Ï¤¹¤´¤¤!!¡×¡Ö½ß¤µ¤ó¡¢Ì¼¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤¤²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¸«¤Æ¤¤¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë