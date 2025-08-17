将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に行われた。オープニングシーンでは、チーム天彦の増田康宏八段（27）が、7月11日に結婚を発表して以来、初めてファンの前に姿を見せることになり喜びの報告と意気込みを語った。

【映像】はにかむ新婚・増田康宏八段、指輪がキラリ

2014年10月に四段昇段、16歳プロ入りを果たした増田八段は、若手棋戦の新人王戦で2度優勝を誇るなど早くから実力の片鱗を見せると、従来の発想にとらわれることなく棋力向上を追求。2024年度から順位戦A級に昇級すると、2025年2月には棋王戦コナミグループ杯で挑戦権を獲得。奪取こそならなかったが、初のタイトル戦出場を果たすなど、さらに存在感を示していた。

充実した成績を残し続ける中、今年7月に一般女性との結婚を発表。SNS上でもファンから大量に祝福の声を浴びることになったが、生放送となった今回の準決勝では、詰めかけたファンの前で結婚を生報告。「奥さんも見てるかなと思うので、頑張りたいと思います」とはにかんだ。

さらに進行役の室谷由紀女流三段（32）から新婚生活を含めた今後の抱負を聞かれると「指輪も買ったので、今後も幸せに行きたいと思います」と、左手の薬指にはめた指輪をチラリ。ファンからは「おおー！」とどよめきが起きると、コメント欄でも「意気込みが違うｗ」「光ってる指輪」といった反応が寄せられていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）

