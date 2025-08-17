韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話にて行われた初めての生存者発表式にて、「ビジュアルが強すぎる」と話題のイ・サンウォンが圧倒的投票数で1位の座に輝いた。

【映像】ビジュアルが強すぎる練習生（全身姿も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

第5話では『BOYS II PLANET K』で生存した52名の練習生と、『BOYS II PLANET C』で生存した28名の練習生が初めて合流して行った“1対1ランクバトル”の結果を通して、第1回生存者発表式が開催された。この発表式で次のステージに進む48人が決定、32人の脱落が発表された。

170か国で投票1位を獲得！

今回、1位に輝いたイ・サンウォン（22歳）はかつてBTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHITエンターテインメントの公開練習生グループ・Trainee Aのメンバーとして活動していた過去があり、視聴者からの投票でも常に上位をキープしている練習生。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」では“アベンジャーズ”が揃ったと期待を集めるaespa「Whiplash」チームで、キリングパートを務め大きな話題となった。

サンウォンは韓国、日本、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、カナダなど170か国で投票1位を獲得、12,497,772点という驚異的な票を獲得したことが発表されると「170か国で？」「圧倒的な差なんだよ」「本当にやばいよ」「170か国には勝てないよ」など他練習生たちからも驚きの声があがった。

サンウォンは「僕はこの番組に出演する前は、これから二度とステージに立つことはないと思ったことがあります」と話し始め、「でも今回素晴らしい機会に恵まれて、素敵な人に出会って僕を応援してくださる大勢の方に感謝を伝えたいと思います」と謙虚に挨拶。そして「僕にとっては身に余る座だと思いますので、初心を忘れず、この切実な気持ちを忘れずに1位を最後までキープできるように頑張りたいと思います。ありがとうございます」と感謝を伝えた。

2位に輝いたアンシンはシグナルソングでCチームのセンターを務め、人気も実力も高い18歳の練習生。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」では、“アベンジャーズ”が揃ったと期待を集めるaespa「Whiplash」チームでメインボーカルを務めてた。

11,275,276票を獲得したアンシンは「スタークリエイターの皆さんに応援いただいて本当に感謝しています。光栄です。これからももっと頑張ります。絶えず努力して素敵なステージをお見せしたいと思います。支持してくださってありがとうございます」と感謝を述べていた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）