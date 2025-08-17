【大雨警報】北海道・猿払村に発表 17日11:08時点
気象台は、午前11時8分に、大雨警報（土砂災害）を猿払村に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・猿払村に発表 17日11:08時点
宗谷地方では、17日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、17日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■猿払村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
17日昼過ぎから17日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 17日昼前
□洪水警報
17日夜遅くにかけて警戒
■浜頓別町
□大雨警報
・土砂災害
17日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 17日昼前
17日夜遅くにかけて警戒
■中頓別町
□大雨警報
・土砂災害
17日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 17日昼前
□洪水警報
17日夜遅くにかけて警戒
■豊富町
□大雨警報
・土砂災害
17日夜遅くにかけて警戒
・浸水
17日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
17日夜遅くにかけて警戒
■幌延町
□大雨警報
・土砂災害
17日夜遅くにかけて警戒
・浸水
17日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
17日夜遅くにかけて警戒