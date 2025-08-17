TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前11時8分に、大雨警報（土砂災害）を猿払村に発表しました。

宗谷地方では、17日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、17日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■猿払村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　17日昼過ぎから17日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　17日昼前

□洪水警報
　17日夜遅くにかけて警戒

■浜頓別町
□大雨警報
・土砂災害
　17日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　17日昼前

□洪水警報
　17日夜遅くにかけて警戒

■中頓別町
□大雨警報
・土砂災害
　17日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　17日昼前

□洪水警報
　17日夜遅くにかけて警戒

■豊富町
□大雨警報
・土砂災害
　17日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　17日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　17日夜遅くにかけて警戒

■幌延町
□大雨警報
・土砂災害
　17日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　17日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　17日夜遅くにかけて警戒