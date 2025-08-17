「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役などで知られ、舞台やミュージカルでも活躍した、タレント、声優、歌手の櫻井智さんが、8月13日に多臓器がんのため亡くなりました。



所属事務所は、公式サイトで「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。 生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます。」と発表しています。

櫻井さんは今年1月3日、自身のインスタグラムを更新。華やかな赤い花柄の着物姿の写真を投稿し、元気そうな様子を見せていました。

所属事務所は「櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています。」と悲痛な心境をつづり、公式ホームページはしばらく継続し、「生前の写真やエピソードをご紹介できれば」としています。葬儀は近親者のみで執り行い、後日お別れの会を検討していることも明らかにしています。



【 櫻井智さん 主な出演作品 ※公式サイトより引用※ 】



※声・劇場アニメ※



『餓狼伝説 -THE MOTION PICTURE-』スーリア

『マクロス7 銀河がオレを呼んでいる!』ミレーヌ・ジーナス

『スーパードール★リカちゃん リカちゃん絶体絶命!ドールナイツの奇跡』ドールリカ

『灼眼のシャナ』坂井千草、

『ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史』ロップル

『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦』ライム

『マクロスFB7 オレノウタヲキケ!』ミレーヌ・ジーナス

『妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!』有馬優人の母

『甲鉄城のカバネリ 海門決戦』海門衆、無名の母



※最近の出演※



アニメ『じいさんばあさん若返る』

『再雇用警察官5 月曜プレミア8』テレビ東京

『昼めし旅』テレビ東京 旅人

『X年後の関係者たち』TBS ゲスト



『Alchemy of Souls』NETFLIX 吹替

『魔界戦記ディスガイア7』ps4・switch ゲーム

『ポケットモンスター』シロナ アニメ

