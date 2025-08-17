夫が育休を取得したものの、なんの役にも立たず、困り果てるママは多いと思います。むしろ夫の世話が増えて、大変になるだけ……。今回は、育休を長期休暇だと勘違いしている男性の話をご紹介いたします。

育休の意味

「夫は育休を取得しました。初めての出産ということもあり、夫がいてくれるのは頼もしいと思っていたけど、むしろその逆。なんのために取得したのかわからないくらい役に立たないし、むしろ早く仕事に行ってほしいくらいです。だって育休の初日に『やっとこの日が来たー！』と言って休むことを大喜びしてたんですよ？ こっちは出産予定日でソワソワしてたというのに……。出産後も、やり方がわからないからと言って、育児も家事も全部私に丸投げ。育休制度はありがたいけど、ぶっちゃけ余計なストレスとタスクが増えるだけなんですが？」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 育休を長期休暇だと勘違いしているのかもしれませんね。なにもしないなら、奥さんのやることが増えるだけ。産後の恨みは一生というくらいなので、旦那さんには心を入れ替えてほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。