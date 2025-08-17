キスマイ二階堂高嗣「ニカゲーム」初のリアルイベントでハプニング timelesz猪俣周杜・Travis Japan松倉海斗らも出演
【モデルプレス＝2025/08/17】EXシアター六本木で開催された『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』。ラストを飾るイベントとして8月14日〜16日に、テレビ朝日のバラエティ『ニカゲーム』番組初のイベント（6公演）が開催された。
サンドウィッチマンとKis-My-ft2がMCを務めるバラエティ『10万円でできるかな』の1コーナーとして誕生した『ニカゲーム』は、英語が苦手な二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）とその仲間たちが挑む“超基礎英語のデスゲーム”。2025年4月に深夜枠『バラバラマンスリー』にて2年ぶりに復活するや、バラバラマンスリー史上最高の再生回数を記録し、TVer見逃し配信ではバラエティ部門1位を獲得。この追い風を受け、6月には1時間の特番も全国放送された。
そんな『ニカゲーム』が満を持して放った今回のイベントは、笑って学んで、ときどき震える？英語×笑い×体験のまったく新しい参加型バラエティイベント。会場には番組の顔である二階堂をはじめ、猪俣周杜（timelesz）、松倉海斗（Travis Japan）らが日替わりで出演。交流型のリアルニカゲームあり、この秋に放送される新作『ニカゲーム』の先行上映会あり…と、盛りだくさんの内容で、会場に集まったファンを熱狂させた。
初日８月14日の公演には二階堂を筆頭に、今回がソロ初イベントとなる驚異の大型天然（！？）・猪俣、番組きっての頭脳の持ち主・松井ケムリ（令和ロマン）が参戦。今年放送された『ニカゲーム』でずっと苦楽を共にしてきた3人だけあって、丁々発止の黄金タッグぶりは健在。この日も12時公演で弾みをつけ、16時公演ではさらにパワーアップ。冒頭から、二階堂もソロ初イベントだと知った猪俣が「あんまり緊張しなくても大丈夫ですよ」と、天然マウント発言で先制パンチ。その後の英語クイズでも、いたずらっぽい顔で隙あらばイジってくる猪俣に、二階堂が待ってましたとばかりに応戦し、わちゃわちゃ小競り合いを展開すれば、すかさずケムリがツッコミまくるなど、次々と爆笑展開が巻き起こった。
さらに、イベントならではのぜいたく企画も満載。照れた二階堂が思わずカミカミ？観客のうちわに書かれた出題英単語「Christmas」を使って、3人がキュンとさせるセリフを披露。また、ケムリが英訳した問題文の意味＆答えを探るべく、二階堂＆猪俣がステージを降りて客席を回り、聞き込み調査を始める一幕も。一人ひとりに丁寧に聞いて回る2人に、観客も前のめりで協力。会場はまさに一体、興奮の渦に包まれた。
もちろん、二階堂＆猪俣の爆笑“珍”解答も炸裂。「本当にあっという間…めちゃくちゃ楽しかったです！」（二階堂）、「全員が盛り上げてくれて、すっごく楽しいエンターテインメントでした」（猪俣）、「お笑いのライブでもこんなにずっとボケる人はいない（笑）」（ケムリ）と、3人も満足の笑顔を浮かべた８月14日の16時公演の模様は、現在TELASAにてアーカイブ配信中である。
最終日8月16日の公演には、6月放送の特番で『ニカゲーム』デビューを果たした松倉、そして今回が初参戦となる河井ゆずる（アインシュタイン）が出演。この日一発目となる12時公演が始まるや、二階堂を「にぃに」と呼んで慕う松倉は「にぃにとこうやって共演できるのがうれしい」、河井も「『ニカゲーム』が大好きで、全部見てるんですよ！」と興奮。まずは英語の読み方クイズで、二階堂はストレートに解答、松倉＆河井は二階堂がどう読むかを想像して解答することになったのだが、ここで、まさかのハプニングが発生。なんと「peanut butter」の読み方が分からず、二階堂が地べたに座り込みながら20分も長考してしまったのだ。「ピントブトゥル…ピントブトゥル…」と呪文のように唱え、もはや立ち上がる余裕もない二階堂を目の当たりにし、松倉も「先輩がこんなに這いつくばってる姿、初めて見ました（笑）」と笑う。河井も「マジで天才やわ！」と、英語・バラエティ両面における二階堂の恐るべきポテンシャルを絶賛することに。
さらにハプニングはこれだけでは終わらなかった。20分の長考の末、ようやく「ピーナッツバター」と、正解を叩き出した二階堂。ところが…二階堂を誰よりも理解する男であるはずの松倉が、間違った読み方をすると予想していたことが判明。今度は松倉が床に座り込んで、二階堂に平謝りする事態になったのだ。
これぞ、イベントの醍醐味。観客も爆笑の20分ハプニングに加え、二階堂＆松倉が客席を歩き回って行ったクイズの答えの聞き取り調査など、盛りに盛り上がった12時公演。この勢いに乗って、3人はいざ、ラストとなる16時公演へ。12時公演以上のハプニングは起こるのか。８月16日の16時公演の模様は、8月18日12時からTELASAにてアーカイブ配信がスタートする。（modelpress編集部）
