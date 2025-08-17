「バチェラー2」若尾綾香、第1子妊娠を発表 夫との2ショットでふっくらお腹披露
【モデルプレス＝2025/08/17】2018年5月から配信されている恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シーズン2（Amazon Prime Video） に出演していたモデルの若尾綾香（36）が8月15日、自身のInstagramを通じ、第1子の妊娠を発表した。
「このたびお腹に新しい命を授かりました」と報告した若尾。「結婚式を終えて妊活しようと思い30代半ばでもあるのでクリニックで一通りブライダルチェックを受けました。アトピー性皮膚炎持ちの体質でもあるのでその事を医師に言うと免疫検査もしてみようとなり検査を受けました。免疫力が少しですが高めなことがわかり、妊娠に向けてサプリ他などで体質改善を意識しました。妊活始める前にひと通りチェックし“現状の自分を知る”事の大切さを感じました」と明かし「『正直「妊娠は簡単ではないのかも』と思う時もありましたが、嬉しい喜びを運んできてくれました」とつづった。
現在は妊娠後期で元気に過ごしているといい「残り少ないマタニティライフ大切に大切に過ごしたいと思います これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。
投稿には、ひまわり畑での夫との2ショットが多数アップされており、ふっくらとしたお腹に2人で手を添えたり、エコー写真を見せたりする姿が収められている。
若尾は、1989年8月4日生まれ、山梨県出身。「ミス・ユニバース・ジャパン 2014」ファイナリスト、「ミス・スプラナショナル2014」日本代表など数々のコンテストで成績を残すほか、ドラマ、バラエティ番組でも活躍。「バチェラー2」出演時は“若様”の愛称で親しまれていた。2023年12月26日、自身のSNSを通じ、結婚を報告した。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組。様々なシチュエーションで展開されるバチェラーとの非日常的で豪華なデートやカクテルパーティーなど、種々のイベントを通じて繰り広げられる恋愛の駆け引きや、そこに現れるむき出しの人間ドラマが描かれる。若尾が参加した「シーズン2」では、経営者の小柳津林太郎がバチェラーを務めた。（modelpress編集部）
◆若尾綾香、結婚を報告
◆「バチェラー・ジャパン」
